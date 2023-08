Latam revisa suas projeções de 2023 para cima após aumento de receita e alta na demanda por voos

A- A+

A companhia aérea Latam, que recentemente saiu nos Estados Unidos de um processo similar à recuperação judicial, vai revisar para cima suas projeções de receita e lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de arrendamento (EBITDAR).

O presidente da operação brasileira da Latam, Jerome Cadier, afirmou estar otimista com os resultados da empresa, que tornaram possível melhorar as projeções futuras de desempenho do grupo. A Latam é hoje líder em participação de mercado na aviação doméstica no Brasil e sua operação no país é a principal do grupo, que tem sede no Chile.

— O lucro líquido do fechamento deste segundo trimestre foi de US$ 144 milhões, com menor custo de combustível. No Brasil, alcançamos recorde de 55 destinos no Brasil e voamos 18% a mais em volume de passageiros versus o mesmo período de 2019 pré-pandemia — afirmou. No mesmo período do ano passado, a empresa teve prejuízo de US$ 524,27 milhões.

A Latam teve receita de US$ 2,67 bilhões, aumento de 20,2% em relação ao registrado no segundo trimestre de 2022.

No Brasil, a empresa chegou a 55 destinos em junho deste ano e transportou de março a junho 18% a mais do que no mesmo período de 2022 na métrica assentos por quilômetros (ASK). No grupo, a alta chega a 28%.

A taxa média de ocupação da companhia chegou a 80%, considerada boa para os padrões da indústria atual. Com isso, a companhia chegou a 93% dos níveis de operação pré-pandemia.



A margem EBITDAR da empresa agora é de 10% e no segundo trimestre houve geração de caixa, chegando a US$ 1,5 bilhão em caixa e equivalentes de caixa. A relação entre dívida e EBITDAR é de 2,4 vezes, o que significaria uma alavancagem (endividamento) moderada.

As projeções de margem EBITDAR da empresa para o ano fiscal de 2023 eram de 6% a 8% e agora é de 10% a 11%. O EBITDAR ajustado pela projeção anterior seria algo entre US$ 2 bilhões e uS$ 2,2 bilhões e, com a revisão, passa a de US$ 2,35 bilhões a US$ 2,5 bilhões.

Veja também

ECONOMIA Reforma Tributária: Lira deve levar texto a Pacheco, formalizando início da tramitação no Senado