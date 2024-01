LATAM terá 15 voos extras e prevê aumento de 16% em pousos em Pernambuco durante Carnaval 2024

A- A+

A LATAM programou 15 voos extras com destino nos aeroportos pernambucanos (Recife e Petrolina) entre os dias 9 e 16 de fevereiro de 2024, na comparação com a operação regular no Carnaval do ano passado (17 a 24 de fevereiro).

A companhia prevê transportar em Pernambuco durante o período do feriado prolongado 17,8 mil passageiros em 106 pousos no estado, um volume de voos que será 16% maior do que nas festividades do ano passado.

No Carnaval 2024, a LATAM vai operar voos diretos para Recife a partir de outros cinco aeroportos: São Paulo/Guarulhos (42 voos no período), Brasília (2 voos diários), Fortaleza (2 voos diários), São Paulo/Congonhas (1 voo diário) e Rio de Janeiro/Galeão (1 voo diário). Já para Petrolina serão operados dois voos diários a partir de São Paulo/Guarulhos.

O Carnaval de Pernambuco é um dos mais populares do País. Com ritmos tradicionais como o frevo e o maracatu, as festas mais tradicionais são realizadas na capital Recife e em Olinda. O feriado prolongado é ainda uma boa oportunidade para turistas explorarem as belas praias e paisagens da região.

No total, a LATAM programou 500 voos extras para o Carnaval 2024 em toda a sua operação aérea no Brasil.

