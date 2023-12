LATAM transporta 39 toneladas de alimentos para população vulnerável

A- A+

O programa Avião Solidário da LATAM transportou gratuitamente nos últimos dias, 24 toneladas de alimentos para a população vulnerável de Pernambuco e Distrito Federal.

Ao todo, mais de 1,9 mil cestas básicas foram embarcadas em voos de São Paulo para Recife e Brasília, para beneficiar mais de 12 mil pessoas da comunidade Sol Nascente (DF) e dos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho (PE).

Nos próximos dias, uma nova carga com mais de 14 toneladas e mil cestas básicas será entregue em Minas Gerais e distribuída para 5 mil pessoas em Belo Horizonte e Betim (MG). As mais de 3 mil cestas contam com alimentos essenciais como arroz, feijão, açúcar, macarrão, extrato de tomate, sal e farinha de trigo.

A medida é parte da campanha do "Invista nas pessoas, Invista na mudança", promovida pelo G10 Favelas com objetivo de entregar 100 mil cestas básicas em todo o País com arrecadações em aberto até o dia 22 de dezembro.

Os alimentos transportados para Pernambuco e Distrito Federal foram arrecadados em mais de 750 pontos espalhados pelo Brasil e em parceria com empresas articuladas pela ONG G10 Favelas, um bloco de líderes e empreendedores de impacto social das maiores favelas do País, que reverte as doações em insumos e cestas básicas para a campanha de combate a fome, Invista na mudança, invista na pessoa, para as comunidades, espalhadas por todo o país.

