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aviação Latam utilizará novos aviões da Embraer em 42 rotas, com quatro novos destinos, até março de 2027 Aeronaves começam a ser entregues em novembro; companhia estuda mais 18 novos destinos potenciais em segunda etapa

Com a incoporação à frota brasileira de até 14 aeronaves E195-E2, fabricadas pela Embraer, a Latam Brasil prevê a operação de 42 rotas em sua primeira fase.

Esse cronograma será executado entre novembro de 2026 e março de 2027 e, segundo a companhia, o uso do jato da permitirá inaugurar quatro novos destinos: Cabo Frio (RJ), Macaé (RJ), Ji-Paraná (RO) e Rondonópolis (MT), com voos a partir do aeroporto de Guarulhos em São Paulo.

Com essas novas bases, a Latam alcançará 67 destinos no Brasil, a maior rede doméstica de sua história.

"Esta é a primeira fase da nossa operação com o E195-E2. Ao mesmo tempo, estamos analisando até 18 novos destinos potenciais para uma segunda etapa desta expansão em 2027, à medida que as aeronaves forem entregues pela Embraer", disse em comunicado o CEO da Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier.

A Latam encomendou 24 aeronaves do modelo à fabricante de aviões brasileira.

O anúncio foi feito pela companhia durante a apresentação dos números do balanço referente ao segundo trimestre.

A aeronave será utilizada para ampliar a oferta de voos em rotas já existentes, como as saídas de Guarulhos para Palmas, Uberlândia, Cascavel e Uberaba, e as conexões entre Galeão–Curitiba e Porto Alegre–Curitiba.

Segundo a Latam, o E195-E2 voará em algumas frequências para aumentar a eficiência operacional da companhia, atendendo destinos a partir de Guarulhos (como Belo Horizonte, Manaus, Recife e Vitória) e a rota Fortaleza–Recife.

Segundo Cadier, com a ampliação da frota, será possível aumentar a conectividade regional do país. O Embraer E195-E2 da Latam tem 136 assentos em configuração 2-2 (sem a poltrona do meio), divididos entre as cabines Premium Economy (com 20 lugares) e Economy. O wi-fi é gratuito para clientes Latam Pass.

Resultados do segundo trimestre

Nesta terça-feira, o Grupo Latam divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2026, reportando um lucro líquido de US$ 125 milhões e uma receita de US$ 4,2 bilhões, 28% acima do mesmo período de 2025.

No segundo trimestre, o grupo transportou 21,1 milhões de passageiros, ampliando sua capacidade em 8,9%.

A empresa lembrou que o período foi marcado pelo aumento do combustível, por conta da alta do petróleo com a guerra entre estados Unidos e Irã.

De acordo com o grupo, o custo com esse item chegou a US$ 1,7 bilhão, 93,5% acima do mesmo período de 2025.

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