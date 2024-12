A- A+

LATAM Latam vai ampliar em 17% o número de voos de 6 rotas internacionais do Brasil Segundo a companhia, a iniciativa reforça a conectividade dos brasileiros com o continente europeu

A Latam vai aumentar em 17% o número de voos de seis rotas internacionais a partir de abril de 2025. A ampliação vai incrementar a oferta do Brasil para Chile, Peru e Espanha.

Segundo a companhia, a iniciativa reforça a conectividade dos brasileiros com o continente europeu e atende à alta demanda de passageiros para o destino.

Em abril, a Latam vai aumentar a operação Porto Alegre-Lima de três para quatro voos por semana e São Paulo/Guarulhos-Lima de 21 para 28 voos semanais.

A partir de julho, ampliará as rotas São Paulo/Guarulhos-Santiago de 70 para 73 voos por semana, Porto Alegre-Santiago de três para cinco voos semanais, Brasília-Santiago de três para sete voos por semana.

No mesmo mês, a rota São Paulo/Guarulhos-Madri também será ampliada, passando de nove para 11 voos semanais.

Atualmente, a Latam opera voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago.



Veja também

CÂMARA FEDERAL Propostas de pacote fiscal que ganharam urgência equivalem a 61% de ajuste previsto pelo governo