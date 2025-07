Latam vai investir R$ 40 milhões para "retrofitar" 37 aeronaves

A- A+

Depois de um projeto de “reforma” no interior de aeronaves Boeing 787, a Latam Airlines pretende investir mais R$ 40 milhões para renovar modelos Airbus A319. O retrofit envolve 37 aviões, quase toda a frota da companhia aérea nesse tipo de aeronave.

Os aviões foco do renovação são do tipo Narrow Body, com corredor único. A reforma interna envolve a troca de assentos, remodelação dos espaços para itens pessoais e novos pontos de conexão para dispositivos eletrônicos, com USB A e USB C. Todas as aeronaves também passarão a contar com Wi-Fi e acesso à plataforma de entretenimento da companhia aérea.

Dos aviões que irão passar pela reforma, 19 operam em rotas domésticas e internacionais no Peru e Equador, e 18 fazem parte da frota voltada ao mercado brasileiro. Segundo a empresa, as reformas tem design inspirado na América do Sul e envolvem, além de troca os assentos, mudanças também nos carpetes, cortinas e laminados da cabine.

A reforma dos interiores dos aviões teve início na primeira semana de maio e o primeiro avião ‘retrofitado’ já foi entregue, no Peru. Para cada aeronave, a empresa estima de duas a três semanas para concluir a renovação interna.

O investimento envolve quase toda a frota de Airbus A319 da companhia. A previsão é que a renovação dos 37 aviões seja concluído entre o final de 2026 e início de 2027, em processo que vem sendo conduzido nos centros de manutenção de São Carlos, no interior de São Paulo, Lima, no Peru, e Santiago, no Chile.

Aviões não renovados vão deixar frota

A Latam opera atualmente com uma média de 347 aeronaves, segundo o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025. Ao todo, são 40 aviões do tipo Airbus A319, que estão entre os mais antigos da frota da empresa. As aeronaves com corredor único são a maioria entre as usadas pela Latam.

As aeronaves A319 que não passarem pelo retrofit devem ser retiradas da operação. “Essas movimentações de recebimentos e devoluções estão em constante avaliação da companhia para que a frota se adeque da melhor forma às suas necessidades”, afirmou a companhia, em comunicado.

Segundo Jaime Cornejo, gerente de Interior de Cabines, Entretenimento a Bordo e Conectividade do Grupo LATAM Airlines, o “retrofit” garante que a frota esteja equipada com mais “conforto e conectividade”.

No ano passado, a companhia aérea já havia investido US$ 360 milhões para renovação de cabines de 24 aeronaves Boeing 787, que estarão prontas até o fim do ano que vem, com novos espaços para as classes Premium e econômica.

Antes, a empresa havia concluído plano para retrofit da frota Airbus A320 e A321. Os aviões A319, no entanto, não tinha passado por grandes movimentações desde então. Para escolher as adequações, a empresa firma que leva em consideração “o tempo de operação, as tendências da indústria, as inovações e o posicionamento de marca”.

No primeiro trimestre, a companhia transportou 21 milhões de passageiros, uma alta de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e março, a empresa reportou lucro de US$355 milhões, alta de 37,6%.

