Latam vai operar voos de São Paulo para Fernando de Noronha a partir de 1º de maio

A companhia aérea Latam anunciou, nesta sexta-feira (28), que vai operar voos de São Paulo para Fernando de Noronha a partir de 1º de maio.



Segundo a empresa, o voo será diário, com 3h50 de duração, partindo do aeroporto de Guarulhos (SP), em aeronaves Airbus A319, com capacidade para 126 passageiros em cabine "Economy" e 12 passageiros em cabine "Premium Economy".



O voo decolará de Guarulhos às 7h40 e de Fernando de Noronha, às 13h15 (hora local). As passagens aéreas para a primeira operação da companhia na ilha já estão disponíveis no site e canais de venda da companhia.



De acordo com a empresa, a rota inédita da Latam é um esforço conjunto da companhia com o Governo de Pernambuco para aumentar a conectividade do Estado.



"A Latam está aproximando o mundo de Fernando de Noronha porque investir em Pernambuco é investir no turismo do Brasil. Esse é mais um capítulo do nosso compromisso com o crescimento da aviação brasileira", destacou o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier.



Projeto Ilhas

A Latam informou que vai incorporar o destino Fernando de Noronha no seu Projeto Ilhas, que tem como objetivo recolher e dar a destinação correta para todos os resíduos produzidos dentro das aeronaves e nas suas manutenções em solo nesses voos.



O Projeto Ilhas foi implementado em outros três destinos atendidos por voos da Latam na América do Sul: San Andrés (Colômbia), Galápagos (Equador) e Ilha de Páscoa (Chile).



"A Latam está comprometida em priorizar a redução do uso de plásticos descartáveis nos voos para Fernando de Noronha, substituindo-os por alternativas reutilizáveis, biodegradáveis ou compostáveis sempre que possível", disse a empresa.

Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco e a Administração da Ilha, na chegada a Fernando de Noronha, os passageiros da Latam receberão informações sobre as regras ambientais locais, por meio de vídeos informativos e materiais educativos digitais.



"Nessas comunicações, a Latam também vai orientar os clientes sobre a importância da biodiversidade local, destacando espécies protegidas e a necessidade de respeito à fauna e flora", destacou a companhia aérea.

Obras no Aeroporto de Fernando de Noronha concluídas

O Governo de Pernambuco anunciou, no último dia 21 de fevereiro, a conclusão das obras do Aeroporto Governador Carlos Wilson, no Arquipélago de Fernando de Noronha.



A requalificação do terminal incluiu obras de pavimentação da faixa central da pista e pouso e taxiamento e a reabilitação do pátio de aeronaves, com investimento de R$ 60 milhões.

Com essa conclusão, o aeroporto da ilha recuperou sua capacidade operacional e poderá voltar a receber aviões de maior porte, com pousos e decolagens de aeronaves turbojato.



O terminal não recebe voos de aeronaves a jato desde outubro de 2022. A decisão tomada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) citava a segurança como prioridade nas operações do aeródromo, uma vez que a pista tinha fissuras e buracos.

