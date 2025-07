Latam anuncia novo voo direto entre o Recife e Buenos Aires a partir de dezembro

A- A+

A Latam anunciou, nesta sexta-feira (25), o lançamento de um novo voo direto internacional entre o Recife e o Aeroporto de Ezeiza, o maior do país e que fica na Região Metropolitana de Buenos Aires, na Argentina.

A rota será inaugurada em 20 de dezembro e operada uma vez por semana, com saída do Recife às 19h40 de sábado e chegada a Ezeiza à 1h de domingo.

No sentido oposto, as decolagens serão às 2h do domingo, com chegada prevista na capital pernambucana às 7h10.

As passagens aéreas estarão disponíveis a partir do próximo domingo (27) no site da companhia aérea e demais canais de venda.

A operação será feita com aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros.

A Argentina, destaca o governo do estado, é o principal país emissor de turistas internacionais para Pernambuco e responde por grande parte do fluxo estrangeiro que desembarca no estado.

A diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, diz que o objetivo da nova rota é facilitar o acesso e oferecer mais opções de viagem, aumentando a conectividade na América do Sul.

"Essa nova rota permite que mais turistas argentinos explorem as belezas do nosso Nordeste, além de representar mais uma opção de viagem para um destino tradicionalmente procurado pelos brasileiros", pontuou.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou o compromisso de abrir o estado para o mundo, com oportunidades para fortalecer o turismo e a economia.

"Estamos trabalhando para fazer Pernambuco voar mais alto, com mais rotas, mais turistas e mais desenvolvimento para a nossa gente. Ampliar a malha aérea é também democratizar o acesso ao nosso estado, valorizando nossa cultura, nossa diversidade e aproximando Pernambuco de novos mercados e experiências”, declarou.

Puente de la Mujer, em Buenos Aires, é um dos principais cartões-postais da Argentina | Foto: Leonardo Espina/Pixabay

Conectividade internacional

Entre janeiro e abril de 2025, Pernambuco recebeu 27.670 visitantes estrangeiros por meio de voos internacionais diretos, segundo a Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur).

Atualmente, o estado conta com voos regulares para os seguintes destinos internacionais: Buenos Aires/ARG (Gol e JetSmart), Córdoba/ARG (Gol), Assunção/PAR (Azul), Lisboa/POR (TAP), Porto/POR (Azul), Madri/ESP (Azul), Santiago/CHL (Latam), Montevidéu/URU (Azul) e Orlando/EUA (Azul).

Além disso, outra nova conexão já está confirmadas: Madri, pela Iberia, com início das operações em 1º de dezembro de 2025.



Veja também