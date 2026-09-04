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Economia Lauro de Freitas lança "Tá na Mão", inspirado no Conecta Recife, e acelera transformação digital App lançado pela prefeita Débora Regis reúne 164 serviços públicos e nasce após aproximação da gestão baiana com a experiência de transformação digital implantada no Recife

Lauro de Freitas deu nesta quinta-feira (3) um importante passo para cumprir o compromisso de se transformar em uma cidade mais inteligente, conectada e próxima do cidadão.

A prefeita Débora Regis (União Brasil) lançou oficialmente o Tá na Mão, plataforma digital que concentra serviços municipais e permite à população resolver pelo celular demandas que antes exigiam deslocamentos, filas e atendimento presencial.

O lançamento ocorreu durante o SMART GOV ANCITI 2026, encontro nacional promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes (ANCITI), realizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O Tá na Mão estreia reunindo 164 serviços municipais, contemplando áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social, transporte, tributos e atendimento ao empreendedor.

Entre as possibilidades estão agendamento de serviços de saúde, solicitações de iluminação e limpeza urbana, matrícula escolar, atualização do Cadastro Único, informações sobre transporte e demandas relacionadas à manutenção da cidade.

A trajetória que resultou no lançamento começou meses antes.

Após buscar alternativas tecnológicas capazes de transformar em realidade uma das principais promessas de sua campanha, Débora Regis conheceu de perto a experiência do Conecta Recife, plataforma desenvolvida pela Prefeitura do Recife e que se tornou uma das principais referências brasileiras de governo digital.

Durante visita à capital pernambucana, a prefeita conheceu o funcionamento da plataforma e a experiência construída pela gestão então comandada pelo prefeito João Campos, baseada na concentração dos serviços públicos em um único ambiente digital e na simplificação da relação entre cidadão e Prefeitura.

O modelo pernambucano ganhou projeção nacional. Atualmente, o Conecta Recife reúne mais de 900 serviços públicos, ultrapassou 2 milhões de downloads e possui cerca de 1,7 milhão de usuários cadastrados.

A partir daquela experiência, Lauro de Freitas iniciou uma corrida contra o tempo para desenvolver uma solução adaptada à realidade do município. Em poucos meses, o projeto saiu do planejamento para chegar ao celular da população.

O resultado foi apresentado agora com o Tá na Mão.

“Queremos que os serviços públicos cheguem às pessoas, principalmente àquelas que mais precisam da Prefeitura. É tecnologia para facilitar a vida, reduzir burocracia e aproximar a gestão do cidadão”, destacou Débora Regis durante o lançamento.

A plataforma foi concebida para tornar a relação com o município mais simples e intuitiva. O cidadão poderá encontrar serviços públicos, encaminhar solicitações e acompanhar demandas diretamente pelo telefone, evitando deslocamentos desnecessários.

Plataforma oferece agendamento de serviços de saúde, solicitações de iluminação e limpeza urbana, matrícula escolar, atualização do Cadastro Único e informações sobre transporte para moradores de Lauro de Freitas, na Bahia. | Foto: Gabriel Felipe

A proposta também avança sobre uma nova geração de serviços digitais, utilizando ferramentas de inteligência artificial para facilitar a interação do cidadão com o poder público, inclusive por comandos de voz ou texto.

Segundo a prefeita, a transformação digital também deverá chegar de maneira decisiva à educação, ao empreendedorismo, à cultura e à relação da Prefeitura com quem deseja investir no município.

“A plataforma oferece serviços com inteligência artificial para o munícipe, que pode falar ou digitar sua demanda. Queremos facilitar a vida de quem empreende, desburocratizar o acesso às políticas de fomento cultural e permitir que ações que antes exigiam vários procedimentos possam ser realizadas de maneira simples, inclusive a matrícula dos nossos estudantes”, afirmou a prefeita.

O lançamento durante o SMART GOV ANCITI deu dimensão nacional à iniciativa. O encontro reuniu gestores públicos e especialistas de várias regiões do país para discutir inteligência artificial, transformação digital, cidades inteligentes, conectividade, cibersegurança, gestão de dados e novos modelos de atendimento ao cidadão.

Solenidade reuniu gestores públicos e especialistas de várias regiões do país para discutir inteligência artificial, transformação digital e cidades inteligentes. | Foto: Gabriel Felipe

Participaram da abertura, entre outras autoridades, o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, a prefeita Débora Regis e o presidente da ANCITI, Bernardo D’Almeida.

Para Bernardo D’Almeida, o movimento de Lauro de Freitas exemplifica uma das ideias centrais defendidas pela ANCITI: cidades não precisam começar do zero para inovar, mas podem compartilhar experiências bem-sucedidas, adaptá-las às suas realidades e acelerar a entrega de serviços para a população.

“A transformação digital das cidades também acontece pela cooperação. Quando uma experiência que funciona no Recife inspira uma solução em Lauro de Freitas, ganhamos tempo, reduzimos erros e fazemos a inovação chegar mais rapidamente ao cidadão. É exatamente essa rede de conhecimento entre municípios que a ANCITI busca fortalecer em todo o Brasil”, destacou.

Com o Tá na Mão, Lauro de Freitas inicia uma nova etapa da digitalização municipal e transforma uma promessa de campanha em uma plataforma já disponível à população.

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