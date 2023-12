A- A+

auxílio LDO flexibiliza uso de auxílio-moradia para diretores de estatais Trecho foi acrescentado na última versão do relatório do deputado Danilo Forte (União-CE)

Um trecho do último relatório do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 permite que dirigentes das empresas estatais federais tenham acesso a auxílio-moradia em situações de interesse pessoal, além de abrir brecha para que eles recebam o benefício em situações não previstas em lei. A alteração também permite o reajuste do auxílio-moradia em 2024 para esses servidores.

O relator, deputado Danilo Forte (União-CE) apresentou nova versão do relatório, aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) nesta quarta-feira (13). O texto será votado pelo plenário do Congresso na próxima semana.

O projeto original do governo e o primeiro relatório de Danilo Forte traziam situações nas quais o auxílio-moradia não seria permitido, chamadas de vedações. Entre essas proibições estão: uso residencial ou de interesse pessoal do recurso; utilização do recurso sem previsão em lei específica; e reajustes do benefício em 2024.

A última versão do texto, porém, afirma que essas vedações “não se aplicam aos dirigentes estatutários das empresas estatais federais dependentes, desde que aprovado em Assembleia-Geral”.

Na visão de técnicos da Câmara dos Deputados, que conversaram com o Globo sob sigilo, a redação abre brechas para que o uso do auxílio-moradia seja flexibilizado para esses servidores.

"Isso foi um pedido do líder do governo. É bom que carimbe lá no Randolfe (Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso). E como todas autoridades públicas, quando de deslocam para outro estado, tem o auxílio garantido, os parlamentares têm os imóveis funcionais ou os auxílios, os funcionários do executivo,tem também o imóvel funcional. Então, porque aqueles que vêm para dirigirem estatais do governo não podem ter. Esse foi o entendimento e ficou pacificado. Esses imóveis serão pagos pelas próprias estatais" disse.

O líder do governo no Congresso Nacional também havia pedido a Danilo Forte a inclusão do artigo que abre brecha para ministros e servidores federais terem como benefício o pagamento de passagens aéreas no trecho entre Brasília e o estado de origem.

Questionado sobre a possibilidade de uso pessoal indevido dos recursos do auxílio-moradia, desviando a finalidade inicial da verba, Danilo Forte defendeu que os órgão de controle irão fiscalizar as aplicações.

"Tem um regramento com base na lei. Se isso acontecer, tem os órgãos de controle e o gestor vai responder. Se ocasionar enriquecimento ilícito, é lícito" afirmou.

