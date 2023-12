A- A+

NEGÓCIOS Le Cordon Bleu quer abrir mais 8 unidades no Brasil até 2026 Belo Horizonte e Curitiba estão entre as capitais escolhidas pela rede internacional de escolas de culinária

A escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu fará no Brasil um dos maiores investimentos em todo o mundo nos próximos dois anos. A intenção é abrir oito novas unidades até 2026 em diversas capitais do país, antecipa o CEO global do grupo, André Cointreau. Atualmente, são apenas duas unidades no eixo Rio-São Paulo.

A Le Cordon Bleau foi fundada há 128 anos em Paris. Hoje, conta com 1 mil funcionários em 25 países. São 35 unidades e parceria com 18 universidades ao redor do mundo. Por ano, são formados 20 mil alunos de mais de cem nacionalidades em cursos variados como os de técnicas de culinária, pâtisserie e boulangerie, lista Cointreau, que conversou com o Globo em rápida passagem pelo Rio de Janeiro.

— O Brasil é um país continental e vive um momento de otimismo. A gastronomia é rica e diversa em todas as regiões do país. Os nossos programas aqui estão apenas começando. Vamos abrir oito universidades no Brasil em dois anos. Hoje, temos dois institutos — antecipa Cointreau.

Para crescer no Brasil, a Le Cordon Bleu vai fortalecer a parceria com a Ânima Educação, que começou há cinco anos com a criação de cursos superiores de gastronomia na Universidade Anhembi Morumbi, na Vila Olímpia, em São Paulo.

O próximo passo é uma iniciativa semelhante no Rio de Janeiro, mas os detalhes ainda estão sendo fechados. Hoje, há cursos técnicos oferecidos em Botafogo, na Zona Sul do Rio, local que conta com o único restaurante-escola na América Latina, o Signatures.

Cointreau classifica como bem-sucedida a parceria com a Ânima. Lembra a aquisição de ativos do Grupo Laureate (que controlava 10 marcas de nível superior, inclusive a Ahnembi Morumbi) feita pela Ânima, em 2021.



Para ele, isso vai ajudar no desenvolvimento do projeto da Le Cordon Bleu no Brasil. O executivo diz que a primeira fase de expansão prevê já a abertura de novos cursos de graduação em São Paulo (Anhembi Morumbi, na Mooca), em Belo Horizonte (UNA) e Curitiba (UniCuritiba).

— Já capacitamos mais de 2.300 profissionais no Brasil. Vamos abrir ainda unidades em Natal e Porto Alegre. Queremos explorar as capitais gastronômicas do mundo. Sempre tivemos interesse no país. O Brasil é muito forte. Percebemos isso principalmente quando vemos todos os ingredientes brasileiros que o mundo ainda não conhece. A gente queria estar aqui há muito tempo. Penso que iremos fazer gradualmente a formação de qualidade, licenciaturas profissionais e mestrados nas diferentes regiões — afirma Cointreau.

O Le Cordon Bleau vai em parceria com a Ânima desenvolver ainda um programa de estágio no setor para empresas. Em paralelo, outra iniciativa envolve a criação de um projeto em cidades turísticas do país cujo objetivo é conceder bolsas de estudo no instituto em São Paulo e, como contrapartida, abrir um restaurante em sua cidade natal.

— O empreendedorismo é algo que faz parte do Brasil. Desde o começo da expansão global, somos locais em primeiro lugar para sermos globais apenas depois. Os processos e sistemas são globais, mas eles não são o mais importante. Para nós, o mais importante é ter alunos motivados. É o sucesso dos nossos alunos que faz a nossa reputação.

Além do Brasil, Cointreau destaca a expansão global. diz que tem planos de abrir mais escolas na Índia, além de chegar a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em Beirute, no Líbano.

— Acabamos de fazer uma parceria na Arábia Saudita. Lá é uma joint venture 50%-50% com o príncipe saudita. É o mesmo modelo que temos em Xangai, onde abrimos há alguns anos, e o governo chinês é o nosso sócio — diz ele, lembrando que a companhia tem unidades nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, México, Tailândia e Peru, por exemplo.

Presente em diversos países com culturas distintas, Cointreau lembra que a arte de cozinhar vai além das receitas, das técnicas e do conhecimento de química e física.

— Química é química. E física é física. Estamos falando de toda uma cultura encapsulada. É importante pensar em todas as possibilidades de substituição de ingredientes, do azeite a manteiga. E é ótimo você ter ingredientes diversos do ponto de vista cultural. Cada parte do país tem uma regionalização muito forte. Os clientes são locais. Em todos os países onde estamos, o programa local inclui ingredientes locais.

