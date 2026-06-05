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Legado Economistas comentam legado econômico deixado por Alfredo Bertini Cineasta morreu nessa quinta (4) vítima de complicações relacionadas a um transplante de fígado

Após a morte de Alfredo Bertini, aos 65 anos, nessa quinta-feira (4), vítima de complicações relacionadas a um transplante de fígado, nomes relevantes do cenário econômico pernambucano destacaram o legado deixado pelo gestor cultural, que também era economista. Bertini, inclusvise, assinava uma coluna semanal na editoria de economia da Folha de Pernambuco, a Nem 8, nem 80.

Para o professor e ex-secretário do Planejamento e da Fazenda do estado Luiz Otávio Cavalcanti, que também é colunista da Folha, Bertini se destacou por sua antecipação de ideias e pelo seu idealismo. Apesar de não terem trabalhado juntos, Luiz Otávio revelou que tinha boa relação com o cineasta e que conversavam com frequência.

“A primeira convicção (que eu tinha dele) é que ele tinha um entendimento muito claro a respeito da economia de Pernambuco. Há 30 anos, ele teve o entendimento de que a economia do estado tinha um destino de economia criativa, porque ela é, ao mesmo tempo, serviço, comércio, cultura, educação, saúde, teatro e cinema. A segunda convicção é de que ele tinha certeza nos olhos e nas palavras, de quem tem uma coisa chamada idealismo”, ressaltou.

O legado de Bertini também foi valorizado pelo diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto. Ele destacou a visão estratégica do economista, que presidiu o projeto em 1991.

“À frente de Suape em 1991, Bertini contribuiu para o fortalecimento de um dos mais importantes projetos de desenvolvimento econômico de Pernambuco. Sua visão estratégica e sua capacidade de pensar o futuro ajudaram a consolidar um empreendimento que se transformou em referência nacional na logística, na indústria e na geração de oportunidades para o nosso estado”, afirmou.

A professora aposentada da UFPE e sócia da Ceplan Consultoria, Tânia Bacelar, acompanhou a atuação de Bertini na área econômica. Para ela, o economista foi referência como professor e tinha um olhar sensível para a economia da cultura.

“Eu acho que ele era um grande professor. Todos os alunos que eu conheço que estudaram com ele sempre elogiavam a maneira dele de ensinar. Acho que ele também era um economista diferente, com sensibilidade para a economia da cultura, que não é uma coisa comum, mas que é um grande potencial de Pernambuco. Ele percebia esse potencial com muita clareza”, comentou.

Trajetória

Alfredo Bertini foi doutor em Economia pela Universidade de São Paulo. O economista teve uma trajetória em órgãos públicos. Ele atuou como diretor de Suape em 1991 e secretário-adjunto do estado de Pernambuco em 1994 e 1995.

Durante o período na gestão estadual, o economista desenvolveu a ideia do Festival de Cinema do Recife. A primeira edição ocorreu em 1997.

A ideia se expandiu a partir de 2003, quando transformou-se no Cine/PE - Festival do Audiovisual. O projeto está próximo de se tornar Patrimônio Cultural Imaterial.

Na Prefeitura do Recife, Bertini foi secretário de Turismo e Esportes entre os anos de 2004 e 2005.

Alfredo Bertini também ocupou cargos políticos a nível nacional. O pernambucano foi secretário nacional de Infraestrutura Cultural do Ministério da Cultura e presidente da Fundação Joaquim Nabuco.

Futebol

Ex-conselheiro, Alfredo Bertini tinha como uma de suas paixões o Sport. Ele chegou a ser candidato à presidência do Leão em 2004, mas não foi eleito.

No final do ano passado, o economista assumiu a liderança do Comitê Gestor durante a transição do presidente Yuri Romão. O grupo foi responsável por tomar decisões importantes no futebol, enquanto uma nova chapa não era eleita.

Velório

O velório de Alfredo Bertini está sendo realizado nesta sexta-feira (5), na Sede Social do Sport Club do Recife. A cerimônia de cremação ocorre às 16h, no Memorial Guararapes.



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