Legend Capital e Huck Otranto Camargo Advogados promovem Fórum de Negócios Familiares, no Recife

Sucessão, governança, profissionalização e legados serão alguns dos temas debatidos no 1º Fórum de Negócios Familiares, na próxima quarta-feira (17), no Recife. O evento, promovido pela Legend Capital e pelo escritório Huck Otranto Camargo Advogados, será realizado no Novotel Recife Marina, bairro de São José, das 8h30 ao meio-dia. A capital pernambucana foi escolhida para receber o evento por ser um dos maiores polos de empresas familiares do Brasil.



Ao longo da manhã, os convidados poderão conferir palestras comandadas por líderes empresariais nacionais. O evento também será um momento de conexão entre as famílias empresárias, os gestores e os especialistas. O intuito é que a partir do fórum, surjam ideias práticas e inspirações para o futuro.



Para o responsável pela articulação do fórum, Romero Maranhão Neto, que representa a nova geração de duas tradicionais famílias empresariais de Pernambuco, o evento terá discussões aprofundadas sobre os temas abordados. “Nossa expectativa é promover um debate muito profundo sobre sucessão, legado e governança”, disse Romero.



Programação

A partir das 9h, Romero Maranhão Neto dá às boas-vindas. Em seguida, às 9h10, os sócios do Huck Otranto Camargo Advogados e Diego Falcão e Amanda Guazzelli, que são mestres pela Universidade de São Paulo (USP), comandam a palestra “Construindo Continuidade: Estratégias para a Perpetuidade dos Negócios Familiares”.



O founding partner da Legend Capital e CEO do Grupo Bozano, Sergio Eraldo Salles, conversa com os convidados, às 10h40, sobre “Gestão Financeira: Otimização e Armadilhas”. Por fim, às 11h40, a chairwoman da Legend, Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, apresenta o “Panorama Econômico: Desafios e Oportunidades para Empresas Familiares”.

Longevidade

Segundo Romero Maranhão Neto, o fórum foi idealizado para trazer ao Recife discussões de alto nível sobre governança, sucessão e longevidade dos negócios familiares.



“Muitos dos setores que impulsionam a economia, como a energia, a indústria, a construção, os serviços, têm como base empresas formadas e conduzidas por famílias locais. Essas companhias carregam seu legado, tradição, mas também precisam se preparar um pouco para o futuro. Este fórum vem como um reconhecimento de que Pernambuco ocupa esta posição de destaque e deve estar no centro desse debate”, afirmou.



Além dos palestrantes, outros nomes importantes estão confirmados, como a partner da área de Relacionamento com o Cliente da Legend Wealth, Adriana Salles.

“O Huck Otranto Camargo Advogados é um dos escritórios de advocacia mais tradicionais do país, com 32 anos de história, referência nacional em governança e estruturação societária. A Legend Capital é um family office com sede em São Paulo e que tem se destacado muito no apoio às famílias empresárias em todo o país, de uma maneira muito personalizada. Da parte da Legend, houve também uma mobilização muito relevante de Adriana Salles. Ela faz parte da área de relacionamento com clientes da Legend Wealth e tem um papel muito importante na aproximação dessas famílias, inclusive em Pernambuco”, contou Romero. A expectativa é que o fórum seja realizado anualmente no Recife.

