Legion Go: confira os detalhes do primeiro dispositivo portátil para Windows da Lenovo

Primeiro dispositivo portátil para jogos Windows da Lenovo, o novo Legion Go foi lançado oficialmente pela empresa durante a 9ª edição do evento global Lenovo Tech World, realizado em Austin, no Texas (EUA).

Equipado com Windows 11, o Legion Go oferece aos jogadores a possibilidade de rodar games de PC em um dispositivo portátil e que pode ser utilizado em qualquer local. De acordo com a empresa, o console foi projetado para oferecer recursos visuais de primeira linha.

Para garantir esse desempenho, o Legion conta com um processador AMD Ryzen Série Z1 Extreme, 16 GB de memória RAM, além do PureSight Gaming Display de 8,8 polegadas, com resoluções de 1600p a 800p. Outro diferencial está na tela, que é capaz de se adaptar ao estilo de jogo, com taxas de atualização de 144 Hz e 60 Hz.

O console tem, ainda, uma bateria de 49,2Wh de capacidade, o que deverá possibilitar que as sessões de jogo durem mais tempo sem que seja preciso realizar a recarga do Legion Go.

Para otimizar o processo, o dispositivo também terá um suporte para Super Rapid Charge 2, capaz de permitir que a bateria recarregue até 70% em cerca de trinta minutos. O Legion Go conta também com duas portas de entrada USB Type-C, o que possibilita o carregamento do dispositivo e a conexão simultânea de acessórios.

Buscando facilitar ainda mais o desempenho, os controladores Legion TrueStrike do Lenovo Legion Go são removíveis, permitindo que o jogador utilize o console da forma que achar mais confortável.



O console portátil, que deverá chegar ao Brasil no próximo ano, foi criado para ampliar a linha Legion da Lenovo, que já conta com dispositivos de jogos, monitores, acessórios, software e serviços.

Os lançamentos da linha Legion também incluem os novos óculos Glasses, com tecnologia micro-OLED, e os fones de ouvido Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones, que oferecem áudio de som surround 7.1 com um controlador multifuncional embutido.

Confira mais detalhes sobre as novidades apresentadas pela marca durante o Lenovo Tech World:

