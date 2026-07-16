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Reciprocidade Lei de Reciprocidade como reação a tarifaço dos EUA será aplicada 'no momento adequado', diz Alckmin Vice-presidente afirmou que governo "saberá como implementar" lei que suspende concessões comerciais a países que impactam negativamente a competitividade dos produtos brasileiros

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a Lei de Reciprocidade será aplicada aos Estados Unidos pelo governo brasileiro "no momento adequado" em reação ao tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, anunciado pelo governo americano na madrugada de quinta-feira. Em nota, o Palácio do Planalto já havia adiantado que o governo iria usar "instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade".

— E destacar que nós temos uma lei da reciprocidade aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e que governo, no momento adequado, saberá como implementá-la — afirmou Alckmin em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira.

A Lei de Reciprocidade dá poderes à Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério de Indústria e Comércio para suspender concessões comerciais e de investimentos em resposta a países ou blocos econômicos que impactam negativamente a competitividade dos produtos nacionais.

Segundo o texto aprovado pelo Congresso no ano passado, a Camex poderá adotar medidas de restrição às importações e suspender concessões, patentes ou remessas de royalties, além de aplicar taxações extras sobre os países a serem retaliados.

Para que esses instrumentos sejam acionados, no entanto, é preciso passar por uma série de exigências:

O governo precisa buscar negociação direta com o país ou bloco responsável pelas decisões que afetam produtos brasileiros

Também é necessário recorrer a organismos multilaterais como a Organização Mundial do Comércio (OMC)

Se as tentativas de negociação não tiverem sucesso, as medidas de retaliação aplicadas devem ser proporcionais aos danos econômicos sofridos

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