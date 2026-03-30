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Lei que autoriza farmácias em supermercados assegura isonomia regulatória, avalia entidade

Pelo texto aprovado, farmácias instaladas em supermercados deverão operar em um espaço físico delimitado e exclusivo

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Nova lei autoriza a instalação de farmácia em áreas de venda de supermercadosNova lei autoriza a instalação de farmácia em áreas de venda de supermercados - Foto: Freepik

Publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23), a Lei nº 15.357 autoriza a instalação de farmácia ou drogaria em áreas de venda de supermercados.

A norma, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que trata do controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e estabelece uma série de exigências para que essas unidades operem dentro das mesmas regras aplicadas às demais farmácias do país.

Na avaliação do presidente da Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar) e da Farmarcas, Edison Tamascia, o projeto aprovado garante igualdade regulatória entre os estabelecimentos do setor.

Segundo ele, a discussão não era sobre impedir a presença de farmácias dentro de supermercados, mas sobre assegurar que as unidades sigam as mesmas normas sanitárias, técnicas e profissionais exigidas das farmácias de rua e de shopping centers.

“O que sempre defendemos é que, se houver farmácia dentro do supermercado, que ela funcione como uma farmácia comum, com farmacêutico presente durante todo o horário de funcionamento, controle rigoroso na dispensação de medicamentos e cumprimento integral das normas sanitárias”, afirma Tamascia.

Pelo texto aprovado, a farmácia instalada em supermercado deverá operar em um espaço físico delimitado e exclusivo para a venda de medicamentos. Também será obrigatório cumprir regras específicas de armazenamento, controle de temperatura, ventilação, iluminação e umidade, além de garantir rastreabilidade dos produtos e assistência farmacêutica.

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Outro ponto da legislação é a proibição da venda de medicamentos em gôndolas comuns ou em áreas abertas do supermercado. A dispensação deverá ocorrer apenas dentro da farmácia, sob responsabilidade técnica de um farmacêutico. Para Tamascia, essa definição é fundamental para preservar a segurança sanitária e evitar a banalização da venda de medicamentos.

“Não defendemos reserva de mercado. Sempre defendemos igualdade de regras. O que não poderia ocorrer era a venda de medicamentos em prateleiras comuns, sem controle técnico e sem a presença do farmacêutico. Felizmente, o Congresso compreendeu essa necessidade e o texto aprovado garante essa segurança à população”, explica.

O projeto também permite que o supermercado opere uma farmácia própria ou estabeleça parceria com uma empresa especializada do setor. Na visão do presidente da Febrafar, a regulamentação tende a trazer mais segurança jurídica ao setor e não deve provocar mudanças estruturais no varejo farmacêutico.

“Da forma como foi aprovado, não vemos impacto estrutural no varejo farmacêutico. Na prática, trata-se da regulamentação de um modelo que passa a seguir as mesmas regras já praticadas pelas demais farmácias do País”, conclui.

*Com informações da assessoria

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