Leia a carta de Trump a Lula informando a imposição de tarifa de 50% aos produtos brasileiros

A- A+

O presidente dos EUA, Donald Trump, cumpriu suas ameaças e anunciou hoje que vai impor tarifas de 50% sobre produtos do Brasil exportados para o seu país, a partir de 1° de agosto.

Trata-se de um percentual bem acima dos 10% anunciados em abril e vem na esteira de duras críticas do ex-presidente americano às políticas internas e externas do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump enviou a Lula hoje uma carta informando o tarifaço. O texto começa com uma referência direta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, opositor de Lula, por tentativa de golpe de estado. Veja a carta abaixo e leia a tradução a seguir.





Confira a íntegra da tradução da carta de Trump a Lula

Casa Branca, Washington, 9 de julho de 2025

Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil

Prezado Sr. Presidente,

Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro — um líder altamente respeitado no mundo todo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos — é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!

Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos (como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens secretas e ILEGAIS de censura a plataformas de redes sociais dos EUA, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de redes sociais brasileiro), a partir de 1º de agosto de 2025, cobriremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais.

Produtos transbordados para burlar essa tarifa de 50% estarão sujeitos à tarifa mais alta.

Além disso, há anos discutimos nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar do relacionamento comercial antigo e muito injusto, alimentado pelas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, muito distante da reciprocidade.

Por favor, entenda que o percentual de 50% é muito inferior ao necessário para estabelecer condições justas de concorrência com seu país. E é preciso isso para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa se o Brasil, ou empresas em seu país, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos tudo o que for possível para conceder as autorizações rapidamente, com profissionalismo e de forma rotineira — ou seja, em questão de semanas.

Se por qualquer motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então, qualquer percentual que escolher será somado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil, que causaram déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grave ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional! Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como a outras práticas comerciais injustas, estou ordenando ao Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, que inicie imediatamente uma investigação com base na Seção 301 sobre o Brasil.

Caso o senhor deseje abrir seus mercados comerciais até agora fechados aos Estados Unidos, e eliminar suas políticas tarifárias, não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste a esta carta. Essas tarifas poderão ser modificadas — para cima ou para baixo — dependendo do relacionamento com seu país. Os senhores nunca se decepcionarão com os Estados Unidos da América.

Agradeço pela atenção a esta questão!

Com os melhores votos, subscrevo-me,

Atenciosamente,

DONALD J. TRUMP

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Veja também