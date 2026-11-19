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oportunidade Leilão da Caixa oferece 15 imóveis em Pernambuco com descontos de até 40% Oferta faz parte de um leilão nacional com 569 propriedades distribuídas em 24 unidades federativas

Um leilão em formato on-line promovido pela Caixa Econômica Federal, por intermédio da leiloeira oficial Tatiana Paula Zani de Sousa, utilizando a plataforma Líder Leilões, reúne 569 propriedades - entre casas, apartamentos, terrenos, salas e pontos comerciais - em 24 unidades federativas. Em Pernambuco, são 15 os imóveis disponíveis.

A disputa ocorre em duas etapas. O primeiro leilão será no dia 24 de novembro, às 10h. Caso a propriedade não seja arrematada, um segundo pregão acontecerá em 30 de novembro, também às 10h, com descontos de até 40% sobre os valores de avaliação.

“No segundo leilão, os descontos variam de aproximadamente 19,60% a 40%, com média de 32,24% em relação aos valores de avaliação. É uma oportunidade interessante tanto para quem deseja adquirir a casa própria quanto para investidores que buscam imóveis com potencial de valorização”, explica Tatiana.

Destaques

Além de Pernambuco, o leilão da Caixa reúne imóveis no Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

O lote com menor lance inicial do leilão é uma sala comercial, localizada em Fortaleza, no Ceará. Com 20,18 m² de área privativa, a propriedade tem valor de avaliação de R$ 51 mil, mas pode ser adquirida a partir de R$ 39,8 mil no segundo leilão, o que representa um desconto aproximado de 21,80%.

Já uma casa com 240 m² de área privativa e terreno de 1.544 m², situada em Balsas, no Maranhão, pode ser arrematada a partir de R$ 769,4 mil no segundo leilão. O valor representa um desconto de 26,86% sobre o preço de avaliação, que ultrapassa R$ 1 milhão.

Pernambuco

Em Pernambuco, uma casa de 56,22 m², localizada em Itapissuma, tem o menor lance inicial do estado, de R$ 122,04 mil no primeiro leilão. Por outro lado, um ponto comercial com 250,6 m², em Vitória de Santo Antão, pode ser adquirido a partir de R$ 976,4 mil na primeira etapa, o maior lance inicial em terras pernambucanas.

Vale destacar ainda uma casa de 46,48 m² de área privativa, em um terreno de 125,28 m², em Igarassu. Avaliada em R$ 166,8 mil, ela pode ser arrematada com cerca de 26% de desconto, a partir de R$ 96,3 mil no segundo leilão.

Em Recife, um dos destaques é um apartamento de 95,02 m², localizado no bairro de Torre. O imóvel estará com 40% de desconto no segundo leilão, podendo ser adquirido a partir de R$ 243,6 mil.

Participação

Os interessados em participar do leilão devem realizar um cadastro na Líder Leilões, consultar os lotes disponíveis e seguir as orientações de participação estabelecidas no edital.

Os lances podem ser apresentados desde a divulgação dos imóveis até o encerramento do evento. Caso exista disputa por determinado lote, o prazo poderá ser prorrogado sucessivamente, conforme as regras da plataforma.

Dependendo do imóvel, o edital permite pagamento à vista, utilização do FGTS ou financiamento habitacional SBPE da Caixa. O interessado deve verificar previamente a elegibilidade e obter aprovação do crédito antes de participar do leilão. A comissão de 5% do leiloeiro, contudo, é paga separadamente do lance, no dia da arrematação.

A Caixa e o leiloeiro reforçam que não enviam boletos de pagamento da proposta por e-mail ou aplicativos de mensagens. O boleto deve ser emitido pelo próprio comprador no portal oficial da Caixa.

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