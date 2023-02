A- A+

Caruaru Leilão da ExpoCarpina reúne animais de quatro estados do Nordeste Evento será realizado pela primeira vez no município de Caruaru e a previsão de faturamento é de R$ 7 milhões

Pela primeira vez na história, o leilão da ExpoCarpina realiza sua 15ª edição no Parque de Vaquejada Fernando Lucena, no município de Caruaru, localizado no Agreste de Pernambuco. O evento ocorrerá no próximo sábado (25) e terá oferta de 2 mil animais de quatro estados do Nordeste. Os organizadores vão apresentar opções para cria, recria e engorda da Paraíba, de Alagoas e do Rio Grande do Norte, além de Pernambuco.

A cidade caruaruense foi escolhida pela ExpoCarpina a pedido dos criadores da região. A previsão de faturamento é de R$ 7 milhões. Já a estimativa dos leiloeiros é de participação presencial de 400 a 500 criadores com um almoço que ocorrerá a partir do meio-dia.

O leilão será uma oportunidade para os produtores trocarem ideias e fazerem negócios. Como atividade produtiva, a pecuária dispõe de especialidades conforme o ciclo de vida dos animais. Para cada perfil produtivo, o produto final é diferente. Alguns criam bezerros, outros fazem a terminação do boi, outros ainda tratam da venda de matrizes para melhoramento genético do rebanho.

“A nossa expectativa é a melhor possível para este leilão. É a primeira oportunidade do ano para realização de negócios no setor. E também os criadores vendem e compram com a finalidade de reposição de seus rebanhos”, afirmou o assessor de imprensa Alberto Benning, que também faz parte da Terra Nova Leilões, com experiência de mais de 30 anos no setor.

Leilão virtual e e presencial



O leilão inicia às 13h de forma presencial, mas também terá exibição on-line para quem estiver fora de Pernambuco ou não puder participar presencialmente. Os que estiverem assistindo pelo formato on-line - nos canais do Youtube Rural Play e Terra Nova Leilões - podem fazer seus lances a partir de vídeos exibidos dos animais durante o evento.

Para quem estiver acompanhando pela internet, os lances podem ser feitos pelo telefone (81) 9 9949.2546 e (81) 99485.5423, diretamente com os consultores. Entretanto, os pecuaristas que decidirem participar de forma virtual precisam se cadastrar com a Terra Nova Leilões.

Os promotores da exposição são a Agropecuária BC (Valberto Coutinho), a EGR Agropecuária (Edval Gomes do Rêgo Júnior) e o Rancho Diamante (Roy Azevedo).

Seleção genética

Alberto Benning explicou que, no caso do leilão de gado de corte, uma seleção genética dos animais é realizada para que eles se enquadrem nos padrões determinados pelo mercado. Os animais são marcados, filmados e pesados, com garantia de peso, que será exibido na tela. Ele acrescentou, ainda, que serão ofertados animais para cria, recria e engorda das mais variadas raças como Angus, Nelore, Brahman, Brangus dentre outras.

“Hoje, em Pernambuco, temos algo em torno de 2 milhões de cabeças de gado (bovinos) para aproximadamente 100 mil agropecuaristas, segundo dados oficiais do IBGE. O leilão será muito competitivo e um momento onde os pecuaristas podem se encontrar para compartilhar suas experiências do dia a dia”, finalizou.



Serviço:

Expocarpina

Local: Parque de Vaquejada Fernando Lucena

Cidade: Caruaru

Horário de início: 12h (almoço)

Início do leilão (13h)

