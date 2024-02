Leilão da Receita: carro de luxo avaliado em R$ 600 mil e celulares por R$ 450; veja como participar

A- A+

A Receita Federal irá promover mais um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com uma variedade de produtos disponíveis para lances. Pessoas físicas e jurídicas têm a chance de participar e adquirir itens como veículos, eletrônicos e diversos outros produtos.

Composta por 100 lotes, a seleção inclui desde carros e caminhonetes, a partir de R$ 13 mil, até celulares e notebooks das marcas Xiaomi e Apple, com valores mínimos a partir de R$ 450. Dentre os itens disponíveis, também estão produtos de informática, vestuário e utensílios diversos. Os lances são feitos para lotes fechados de produtos, o que permite aos participantes competir por um conjunto de itens.

Nos lotes 3, 4 e 5, é possível arrematar smartphones partir de R$ 450. Já o 16, é possível arrematar um skate elétrico a partir de R$ 630.

O lote 32, é possível arrematar uma caminhonete Fiat Doblô Cargo ano 2005/2006 a partir de R$ 13 mil. No lote 36, há disponível um Chevrolet Onix 2021 a partir de R$ 40 mil.

No lote 38, é possível arrematar um Macbook Air a partir de R$ 2,5 mil. A partir das 8h do dia 21 de fevereiro, até às 21h do dia 28 de fevereiro, o leilão estará aberto para propostas. Já às 9h do dia seguinte, é quando acontecerá o leilão de fato.

De acordo com o edital, o leilão atua com mercadorias abandonadas ou apreendidas pela alfândega do Porto de Santos (SP).

No lote 27, é possível arrematar um carro de luxo Chevrolet Corvette 2019 avaliado em R$ 600 mil. O lance mínimo será de R$ 405 mil. De acordo com o edital, a sessão está prevista para começar às 10h do dia 28 de fevereiro. Os lances são liberados a partir das 10h do dia 05 de março.

Para participar do leilão apresentando um lance, o interessado precisa entre 21 e 28 de fevereiro, observar os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Como participar do leilão da Receita Federal?

Há a possibilidade de fazer lances para os lotes específicos designados para pessoas físicas, enquanto as pessoas jurídicas têm a oportunidade de concorrer a todos os pacotes disponíveis.

Os lotes estarão disponíveis para visitação a partir desta segunda-feira até sexta-feira (23), mediante agendamento prévio, e devem ser retirados pelos licitantes nos locais indicados pela Receita Federal após o encerramento do leilão.

Para participar do leilão, é necessário acessar o Sistema de Leilão Eletrônico do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) a partir do dia 21 de fevereiro, às 8h, até as 21h do dia 28, véspera do certame. Os interessados devem ser maiores de 18 anos e possuir CPF ou CNPJ, além de serem Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Os bens adquiridos por pessoas físicas somente poderão ser destinados ao uso e consumo pessoal, sendo proibida a comercialização. Já os bens arrematados por pessoas jurídicas poderão ser destinados, além do uso e consumo, para a industrialização ou comércio, com exceção dos lotes 3 a 6 e 39 ao 45, que não poderão ser destinados à comercialização.

