A- A+

Leilão Leilão da Receita Federal terá iPhone 15 com lances a partir de R$ 1,3 mil e SUV de R$ 80 mil Lances poderão ser feitos a partir da próxima quinta-feira, edital inclui veículos, computadores e máquinas fotográficas

A Receita Federal abrirá um novo leilão eletrônico com 289 lotes de mercadorias apreendidas em São Paulo, no dia 3 de fevereiro. O edital reúne aparelhos celulares, veículos, computadores e máquinas fotográficas.

Entre os itens mais disputados estão pedras preciosas, que terão lances iniciais entre R$ 9 e R$ 150 mil, um Volkswagen Taos CL TSI usado, a partir de R$ 80 mil e instrumentos musicais Gibson e Fender a partir de R$ 1 mil.

O lote mais caro, de número 20, traz milhares de películas de celulares avaliadas em R$ 200 mil. Já o mais barato, o lote 166, é um suporte de câmera de celular com lance inicial de R$ 20.

Entre os celulares, chamam atenção os valores iniciais da linha iPhone. Os lotes 244 e 246 incluem iPhones 15, com lances iniciais de R$ 1,4 mil e R$ 1,3 mil, respectivamente.

As propostas poderão ser enviadas entre 8h do dia 29 de janeiro e 21h de 2 de fevereiro, exclusivamente pelo Sistema de Leilão Eletrônico do governo federal. A sessão pública para classificação dos lances ocorre no dia 3, às 10h.

Quem pode participar?

Pessoas físicas:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Ter inscrição regular no CPF;

Ter selo de confiabilidade prata ou ouro no Gov.br.

Pessoas jurídicas:

Ter CNPJ ativo;

O responsável legal ou o procurador da empresa deve ter selo de confiabilidade prata, ou ouro no Gov.br.

Como participar

O processo ocorre pelo site da Receita Federal, dentro do Portal e-CAC, acessando o serviço “Sistema de Leilão Eletrônico” e selecionando o Edital nº 0800100/000001/2026.

Os interessados devem declarar ciência e concordância com os termos do edital e podem enviar apenas uma proposta por lote, podendo alterá-la ou excluí-la até o fim do período de inscrição.

Veja também