Leilão de arte e móveis da família Hermès arrecada R$ 120 milhões

Um leilão de peças de arte e móveis pertencentes a um falecido membro da família Hermès arrecadou pelo menos € 23 milhões (R$ 123,4 milhões) em Paris. A coleção colocada à venda pertenceu a Hubert Guerrand-Hermès, cuja mãe era bisneta do fundador da Hermès, Thierry Hermès, que começou sua fortuna fabricando arreios e selas para passeios a cavalo.

A família Hermès esteve no centro das atenções recentemente, quando outro herdeiro, Nicolas Puech, também descendente do fundador do império de luxo deseja adotar um jardineiro de 51 anos para deixar sua herança. A fortuna do bilionário é estimada em R$ 56 bilhões.

No leilão, uma pintura do falecido artista contemporâneo Pierre Soulages, conhecido pelo uso do preto, foi vendida por € 3,1 milhões de euros (R$16,6 milhões), enquanto uma cadeira real que provavelmente foi feita para o boudoir da Rainha Maria Antonieta em Versalhes foi arrematada por € 2,6 milhões (R$ 13,9 milhões), um preço recorde de leilão para uma cadeira do século XVIII, disse a Sotheby's em comunicado.

Bronzes patinados em forma de macacos de François-Xavier Lalanne, bem como uma pintura de Lucio Fontana também estavam em oferta.



Os resultados preliminares são quase o triplo das estimativas mais elevadas que a casa de leilões tinha para os lotes, acrescentou a Sotheby’s num comunicado.

O leilão da coleção Guerrand-Hermès continua até 19 de dezembro, com duas sessões também realizadas online.

O dono da coleção, que morreu em 2016 aos 75 anos, reuniu uma coleção em sua residência parisiense no Hôtel de Lannion, localizado em frente ao Musée d’Orsay, na margem esquerda da capital.

