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lances Leilão de ativos do Banco Master e Will Financeira movimenta disputas por itens de luxo e eletrônico Pregão online reúne 445 lotes com peças de grife, computadores e mobiliário corporativo das instituições

O leilão de móveis e equipamentos do Banco Master e da Will Financeira vem registrando disputas acirradas por itens do catálogo disponibilizado na internet. Ambas as instituições financeiras estão em processo de liquidação extrajudicial. Ao todo, o pregão reúne 445 lotes que incluem mobiliário corporativo, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e peças de decoração de alto padrão. O encerramento das ofertas está previsto para a próxima segunda-feira, a partir das 9h30.

Entre os destaques de valorização, um lote composto por quatro notebooks Dell, anunciado com lance inicial de R$ 672, alcançou R$ 4.552, representando uma alta de aproximadamente 577%. No segmento de decoração assinado, a poltrona Tetê, criada pelo designer brasileiro Sergio Rodrigues, passou de R$ 5.600 para R$ 10.860, registrando uma valorização de 94%.

Os itens de maior apelo entre os participantes são as cadeiras da marca americana Herman Miller, reconhecidas pelo design ergonômico e presença em escritórios executivos. Um lote com duas cadeiras do modelo Aeron recebeu 278 lances, atingindo R$ 11.440. Já uma unidade individual do mesmo modelo chegou a R$ 5.460 após 124 ofertas. Em volume de participações, um conjunto com cerca de 10 cadeiras Verus Interwave acumulava 480 lances, cotado em R$ 25.060, enquanto outro lote com 25 unidades da mesma linha chegou a R$ 43.670, após 331 propostas.

O catálogo conta ainda com estações de trabalho de grande porte, sofás e equipamentos de informática. Um conjunto com dez posições de trabalho registrou lance de R$ 5.050, enquanto outro mobiliário corporativo semelhante obteve oferta de R$ 4.820.

Por outro lado, alguns produtos de maior valor absoluto mantêm menor intensidade de lances. Uma televisão LG de 98 polegadas passou de R$ 10.990 para R$ 12.490, com 74 ofertas. Paralelamente, um lote com cerca de 20 cadeiras Cosm Média, da Herman Miller, permaneceu próximo ao valor inicial de R$ 98 mil.

De acordo com as regras do edital, os compradores devem arcar com uma comissão de 5% destinada à leiloeira oficial, além de taxas administrativas variáveis. Os produtos podem apresentar avarias, sinais de uso ou bloqueios eletrônicos, ficando a desmontagem, o transporte e a retirada sob responsabilidade dos arrematantes. Após a homologação da oferta, o pagamento integral deve ser quitado em até um dia útil.

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