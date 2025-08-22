A- A+

contratos Leilão de energia para hidrelétricas atrai R$ 5,4 bilhões em investimentos Certame foi realizado nesta manhã em cerimônia na cidade de São Paulo

O leilão de energia nova A-5, realizado nesta sexta-feira pelo governo federal na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), resultou em 815,5 megawatts (MW) em contratos com hidrelétricas. A entrega de energia está programada para entre janeiro de 2030 e dezembro de 2049.

O certame viabilizou cerca de R$ 5,4 bilhões em investimentos para a construção das novas usinas. Ao todo, 65 grupos vencedores venderão energia para nove distribuidoras a um preço médio de R$ 392,84/MWh, com deságio de 3,16% em relação ao preço teto. Com isso, segundo a CCEE, os consumidores terão R$ 864,8 milhões de economia nas contas de luz.

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) cadastrou 241 projetos para o leilão, totalizando 2.999 MW de potência, sendo ambos os números recordes.

A energia foi adquirida pelas distribuidoras Amazonas Energia (148,578 MWm), Celpe (25,090 MWm), Coelba (87,030 MWm), Coelce (34,342 MWm), Cosern (11,761 MWm), Eletropaulo (30,657 MWm), Energisa Paraíba (7,841 MWm), Energisa Tocantins (7,841 MWm) e Light (31,362 MWm).

Os maiores compradores foram a Amazonas Energia, responsável por 38,6% do volume negociado, seguida por Coelba, Enel Ceará (Coelce), Light e Enel São Paulo (Eletropaulo), além da Neoenergia (Cosern). Os contratos têm duração de 20 anos.

O Custo Marginal de Referência (CMR) foi fixado em R$ 411 por megawatt-hora (MWh), ou seja, esse é o valor máximo para projetos novos ou para usinas que já têm autorização, mas ainda sem contrato.

Projetos com autorização e contrato em vigor terão preços mais baixos: R$ 221,55/MWh no caso das grandes hidrelétricas (UHEs) e R$ 316,50/MWh para pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e centrais geradoras hidrelétricas (CGHs).

