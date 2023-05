Receita faz leilão de equipamentos de geração de energia eólica. Lance mínimo é de R$ 300 mil

A- A+

Com lances mínimos de R$ 300 mil e de R$ 800 mil, dois lotes com equipamentos de geração de energia eólica serão leiloados pela Receita Federal sediada em Pernambuco. O leilão, online, é exclusivo para pessoas jurídicas e está previsto para o próximo dia 24, às 15h.

Entre os produtos, estão conversores de frequência e rolamento de pitch, equipamentos usados para geração de energia eólica. Os equipamentos, segundo a Receita, estão nos espaços alfandegados do Porto de Suape, no Grande Recife, e do Aeroporto dos Guararapes, na capital pernambucana, "e podem ser visitados mediante agendamento prévio" pelo e-mail [email protected].

Para concorrer, o interessado deve enviar a proposta até as 21h do próximo dia 23. É necessário utilizar certificado digital válido ou identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro, e acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), clicando na opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico – SLE”, no site da Receita.



O edital e a a relação dos itens podem ser acessados pelo link.

