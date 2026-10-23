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Comércio Internacional Leilão de gás da União é disputado e preço cai Com as vendas, o governo faturou R$ 377 milhões, segundo a estatal que representa a União nos contratos de Partilha de Produção de petróleo e gás

O primeiro leilão de gás natural da União, realizado na quinta-feira, 22, no qual foi ofertado um total de 1,1 milhão de metros cúbicos (m³) por dia a grandes consumidores, teve todos os 110 lotes arrematados. No total, 23 empresas de cinco diferentes setores industriais venceram disputas das quais participaram um total de 36 competidores habilitados.

Foi a primeira vez que a PPSA vendeu diretamente o gás da União. O leilão foi realizado na plataforma online da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Com as vendas, o governo faturou R$ 377 milhões, segundo a estatal que representa a União nos contratos de Partilha de Produção de petróleo e gás.

O ágio médio do leilão foi de 35% sobre o prêmio inicial de US$ 1,80 por milhão de BTU (MMBTU), levando a um preço médio estimado de US$ 5,83 por MMBTU para a indústria, abaixo dos patamares atuais praticados no mercado.

Disputa

Houve disputa em todos os lotes ofertados. O maior prêmio médio ficou com o setor vidreiro (US$ 4,01 por MMBTU), enquanto o menor foi registrado no segmento de fertilizantes (US$ 1,82 por MMBTU).

O setor ceramista concentrou o maior número de vencedores, com oito empresas, informou a PPSA.

A PPSA previa uma segunda rodada suplementar de ofertas se houvesse sobra no leilão, o que não ocorreu.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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