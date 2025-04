A- A+

Agropecuária Leilão de Nelore movimenta o agreste de Pernambuco com genética de ponta Evento reúne criadores e técnicos para comercialização de animais PO e debate sobre avanços do setor

O município de Sairé, no agreste pernambucano, recebe neste sábado (12), a 24ª edição do Remate da Coqueiral, tradicional leilão de gado Nelore promovido pelo pecuarista Ricardo Kühni, da Fazenda Coqueiral.

O evento reúne criadores, técnicos e empresas do setor agropecuário, com oferta de reprodutores e matrizes Nelore PO (Puros de Origem) e foco na troca de experiências e na apresentação de inovações tecnológicas aplicadas à pecuária de corte.

O Remate da Coqueiral se consolida como um dos principais encontros do calendário da pecuária nordestina. A expectativa é de negócios expressivos e de fortalecimento da raça Nelore, que representa cerca de 80% da carne consumida no Brasil, graças à sua rusticidade e alta eficiência produtiva.

“A Raça Nelore é a mais eficiente na conversão de alimentos, ganha muito mais peso em relação ao que come e tem facilidade de se adaptar aos mais diversos ambientes e regiões”, destacou Kühni.

“É um animal rústico, resistente a parasitas, com maior tolerância ao calor, maior rendimento de carcaça e carne saudável, nutritiva e saborosa”, completou o pecuarista.

Negócios

Além do leilão, o evento contará com a presença de empresas fornecedoras de insumos, tecnologias e serviços, ampliando as possibilidades de negócios e parcerias. A iniciativa também reforça a importância da qualificação genética para a produtividade e sustentabilidade da atividade pecuária.

“Será um grande encontro de amigos realizando bons negócios!”, afirmou Kühni.

O agronegócio segue sendo uma das principais forças da economia brasileira. Apesar dos desafios enfrentados em 2024, o setor alcançou resultados positivos, como o recorde de exportações de carne registrado em novembro.

A realização de eventos como o Remate da Coqueiral reafirma o potencial competitivo da pecuária nordestina e o papel estratégico da genética de qualidade na produção de carne.

