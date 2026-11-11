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LEILÃO Leilão de smartphones, tablets e videogames apreendidos têm lances a partir de R$ 800; confira Certame será feito na próxima sexta-feira (13)

Lotes com smartphones, tablets e videogames serão leiloados pela Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD) na próxima sexta-feira (13), com primeiro pregão marcado para 9h30.

Os produtos, divididos em 35 lotes, podem ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza.

Cada lote contém vários itens e os lances, explica a SAD, abrangem todo o grupo. Os lances começaram com valor mínimo de R$ 800.

Para conferir os itens disponíveis e dar lances, é preciso entrar no site da Aragão Leilões, responsável pelo certame.

O cadastro no site demanda a informação de um endereço de e-mail para comunicação e envio de documentos.

A SAD espera arrecadar R$ 95,5 mil com o leilão. Os produtos foram apreendidos anteriormente pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz).

Visitação pública

Além do catálogo on-line, os interessados nos objetos podem fazer uma visitação pública nesta quarta-feira (11) e na quinta-feira (12). É possível fazer avaliação visual do item, bem como fotos e vídeos.

Os lotes estão no depósito de mercadorias apreendidas pela Sefaz, que fica no número 198 da Avenida Getúlio Vargas, BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Para entrar em contato com o local, os interessados podem ligar para os telefones (81) 3183-5824 e (81) 9.9488-2457, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Todas as regras do leilão virtual e descrições dos itens que compõem os lotes podem ser conferidas no edital do certame, disponível no endereço http://www.aragaoleiloes.com.br.

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