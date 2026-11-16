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Economia Leilão do Banco do Brasil reúne imóveis à venda em Pernambuco sem valor mínimo de lance Imóveis serão distribuídos em nove municípios do estado nesta quarta-feira (17)

O Banco do Brasil realiza, nesta quarta-feira (17), um leilão com 206 imóveis disponíveis em todo o Brasil, inclusive em Pernambuco. A oferta integra a campanha “Aceita BB?”, a qual permite que qualquer pessoa compre imóveis sem valor mínimo de lance diretamente pelo portal oficial.

Em Pernambuco, os imóveis serão distribuídos em nove municípios, sendo uma unidade nas cidades de Belo Jardim, Garanhuns, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Recife, São Lourenço da Mata e Taquaritinga do Norte; além das três locações em Serra Talhada.

Depois desta edição, haverá uma última ação da campanha no dia 27 de novembro. Além disso, as unidades não vendidas nas quatro edições do leilão seguirão recebendo propostas de interessados pelo site, até o dia 15 de dezembro, data de encerramento da campanha.

Para o executivo da Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil, Edson Martins da Silva, o O portal SeuimóvelBB reforça o potencial da iniciativa para ampliar oportunidades de negócio aos clientes, tornar o processo mais acessível e contribuir para uma comercialização mais dinâmica dos ativos imobiliários do Banco.

Da perspectiva do superintendente do Banco do Brasil no estado de Pernambuco, Thiago Bandeira, a campanha impulsiona o mercado imobiliário.

“A campanha abre novas portas para quem sonha em conquistar um imóvel ou fazer um bom investimento no estado. Com oportunidades espalhadas por diferentes cidades e um processo de negociação prático, digital e acessível, a iniciativa conecta compradores a imóveis que atendem a diversos perfis", afirma

Desde 2021, o portal vem consolidando a comercialização digital e já negociou mais de 7 mil imóveis do Banco, movimentando cerca de R$ 1,6 bilhão em vendas. Os números reforçam a relevância da plataforma na ampliação do acesso a oportunidades de aquisição de imóveis em todo o país.

Funcionamento

A modalidade “Aceita BB?” permite que o interessado apresente, on-line, uma proposta de compra para o imóvel de preferência. Nessa modalidade, o bem é ofertado pelo Banco sem valor mínimo declarado para negociação. Basta acessar o portal e selecionar o imóvel de interesse. Em seguida, é direcionado à página na internet da empresa parceira responsável pela comercialização, na qual realiza seu cadastro e apresenta sua proposta de compra ou participa do leilão simplificado.

Após o envio da proposta, o Banco realiza a análise da oferta. Caso a proposta seja aprovada pelo BB, a empresa parceira conduz a formalização da negociação junto ao comprador. O portal seuimovelbb.com.br é a plataforma oficial do Banco para divulgação de imóveis disponíveis para comercialização. Os interessados podem consultar oportunidades em todo o país e acessar a empresa parceira responsável pela condução operacional dos processos de venda, recebimento de propostas e formalização das negociações.

*Com informações da assessoria de imprensa

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