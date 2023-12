A- A+

NEGÓCIOS Leilão do pré-sal fracassa com apenas um bloco arrematado BP Energy que levou o bloco Tupinambá, na Bacia de Santos

Diferente do bom resultado do leilão das áreas de petróleo sob o regime de concessão, os blocos de partilha não obtiveram concorrência nem interesse das grandes petroleiras.No 2º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha, das cinco áreas do pré-sal na costa do Sudeste que estavam disponíveis, apenas uma foi arrematada e com proposta única.

Sem a participação da Petrobras, o certame contou apenas com a participação da BP Energy que levou o bloco Tupinambá, na Bacia de Santos. O bônus foi de R$ 7 milhões e o investimento mínimo foi de R$ 360 milhões. A empresa ofereceu um percentual de excedente em óleo para União de 6,5%, maior que os 4,88%.

Os blocos de Cruzeiro do Sul, Esmeralda e Jade, todos na Bacia de Santos, não tiveram ofertas. Turmalina, na Bacia de Campos, também não teve interessado.

Para o certame, foram habilitadas empresas como BP, Chevron, Petronas, Qatar Energy, Shell e TotalEnergies. Os presentes no evento tiveram que esperar o tempo de quatro minutos para ver se havia mais interessados, o que acabou frustrando as expectativas, segundo observou um executivo.

Antes do início da rodada, os presidentes da Petrobras e da Shell já haviam deixado o leilão. Rodolfo Saboia, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), disse que a oferta maior das majors em áreas de concessão em vez de partilha única que o pré-sal já não tem o mesmo encanto.

-É natural que as empresas olhem novas oportunidades. Isso tem a ver com a estratégia delas com base no cenário atual.

De acordo com projeção de especialistas, o pré-sal, que hoje responde por mais de 80% da produção nacional, deve atingir o pico de sua produção no fim desta década. É por isso que empresas como a Petrobras tem buscado novas fronteiras, como a Margem Equatorial e, agora, Pelotas.

