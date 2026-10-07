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Agência Nacional do Petróleo Leilão do pré-sal termina sem concorrência e arremata sete de 13 áreas; ágio chega a 494% De acordo com a ANP, o bônus de assinatura somou R$ 530,4 milhões e os investimentos previstos alcançam R$ 778,4 milhões durante as sete anos da fase de exploração

Sete dos 13 blocos oferecidos nesta quarta-feira no 4º ciclo da Oferta Permanente de Partilha foram arrematados, em um leilão sem disputa entre as empresas. Petrobras, PRIO e Equinor levaram duas áreas cada. O ágio chegou a 494,64%, e o bônus de assinatura somou R$ 530,4 milhões. Os investimentos previstos alcançam R$ 778,4 milhões.

Veja os resultados:

Bacia de Campos

Magnetita

A PRIO Forte foi a única ofertante e arrematou a área. A petroleira ofereceu 32,80% de excedente em óleo para a União, acima do percentual mínimo de 14,09%.

Turmalina

Não houve ofertas.

Hematita

A PRIO Forte foi a única ofertante e arrematou a área. A petroleira ofereceu 7,18% de excedente em óleo para a União, acima do percentual mínimo de 1,73%.

Larimar

Não houve ofertas.

Azurita

A Petrobras foi a única petroleira a apresentar oferta pela área. A estatal arrematou o bloco ao oferecer 30% de excedente em óleo para a União, acima do percentual mínimo de 12,51%.

Bacia de Santos

Jade

O consórcio formado pela CNOOC (70%) e pela Sinopec (30%) apresentou a única oferta pela área. As duas petroleiras arremataram o bloco ao oferecer 18,20% de excedente em óleo para a União, acima do percentual mínimo de 10,98%.

Aragonita

Não houve ofertas.

Cruzeiro do Sul

A Petrobras apresentou a única oferta pela área. A estatal arrematou o bloco ao oferecer 15,27% de excedente em óleo para a União, acima do percentual mínimo de 14,13%.

Opala

Não houve ofertas.

Granada

Não houve ofertas.

Cerussita

Não houve ofertas.

Rubi

A Equinor apresentou a única oferta pela área. A empresa arrematou o bloco ao oferecer 25,02% de excedente em óleo para a União, acima do percentual mínimo de 13,05%.

Rodocrosita

O consórcio formado pela Equinor (70%) e pela Galp (30%) apresentou a única oferta pela área. As duas petroleiras arremataram o bloco ao oferecer 15,52% de excedente em óleo para a União, acima do percentual mínimo de 2,61%.

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