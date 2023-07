A- A+

Oportunidade Leilão do Santander oferece 14 imóveis em Pernambuco Evento conta com 100 propriedades em 10 estados, com valores entre R$ 42 mil e R$ 1,2 milhão

O Santander vai promover um leilão de imóveis, incluindo casas, apartamentos, prédios, salas comerciais e terrenos com valores que podem chegar a 59% de deságio em relação aos preços de mercado. São 100 propriedades em dez estados, inclusive Pernambuco. Os interessados poderão dar lances até 1º de agosto pela plataforma Superbid Exchange ou pelo portal www.santanderimoveis.com.br.



Os valores iniciais das propriedades variam de R$ 42 mil a R$ 1,2 milhão, o que abrange diferentes faixas de preço e torna o leilão acessível a diversos perfis de compradores. As oportunidades estão nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Em Pernambuco, 14 imóveis são anunciados no leilão, cujos valores variam entre R$ 55,8 mil, em uma casa de 180 m2 em Pombos (41% de deságio), e R$ 364,5 mil, em uma casa de 400 m2 no Recife.



No estado de São Paulo, onde há 30 imóveis, os valores variam entre R$ 76,4 mil, em uma casa de 200 m2 em Jaboticabal (43% de deságio) e R$ 1,2 milhão, referente a uma casa de 600 m2 em Conchas (30% abaixo da avaliação).



Já no estado do Rio de Janeiro, com 20 imóveis à venda, os valores vão de R$ 42 mil, em uma casa de 300 m2 em São Gonçalo (58% de deságio), a R$ 891 mil, lance inicial em uma casa de 360 m2 em Campos dos Goytacazes (30% abaixo da avaliação).



No Rio Grande do Sul, 12 imóveis recebem lances, que vão de R$ 70 mil, em um apartamento de 42 m2 em Caxias do Sul (deságio de 41%) a R$ 243,4 mil, em uma casa de 300 m2 em Porto Alegre (42% abaixo do valor de avaliação).



Para participar do leilão, os interessados devem estar atentos às datas e às condições estabelecidas pelo Santander. É necessário acompanhar o edital e registrar-se previamente para poder fazer lances nos imóveis desejados.

Veja também

Banco Central BC fará consultas públicas para regular mercado de criptoativos