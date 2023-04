Leilão dos Correios tem 50 mil itens, entre smartphones e drones; veja como participar

A- A+

Os Correios vão realizar um leilão de itens classificados como "refugo", isto é, que tiveram repetidas tentativas de entrega frustradas e não foram reclamados nem pelo destinatário, nem pelo remetente. Passado o prazo de direito à reclamação, conforme consta no Código de Defesa do Consumidor, os objetos podem ser leiloados. Aproximadamente 50 mil itens, entre smartphones, notebooks e drones, estão entre os produtos que poderão ser arrematados no dia 2 de maio.

Os produtos não serão leiloados individualmente, mas em seis lotes, com valores iniciais que variam de R$ 2.468,70 a R$ 253.543,84, e os interessados — pessoas físicas e jurídicas de qualquer parte do território nacional — já podem dar seus lances.

Como participar?

Para participar, é necessário fazer um cadastro online na plataforma "Licitações-e" do Banco do Brasil. É possível acessá-lo através do número da licitação: 994627.

No dia 2 de maio, às 14h, os lances dados serão divulgados, dando início a uma fase competitiva, online e em tempo real, entre aqueles que já haviam enviado propostas. O critério que determinará os vencedores será "maior oferta de preço".

Se o lote não atingir um valor igual ou superior ao do lance mínimo, ele será "revogado". Caso haja empate entre duas propostas, uma disputa final será feita entre os concorrentes.

Os interessados pelos produtos poderão vê-los pessoalmente antes da data do leilão. O endereço é rua Mergenthaler, 592, bloco 3, 3º Andar, Vila Leopoldina, São Paulo, capital. É necessário fazer agendamento prévio pelo telefone (11)4313-8085. As visitas poderão ser agendadas das 8h às 11h e das 14h às 16h, nos dias 26, 27 e 28 de abril.

Confira abaixo o que está disponível em cada um dos seis lotes e seus respectivos valores:

Lote 1: Celulares e acessórios

Aparelhos celulares e acessórios para celulares como capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés e etc. Ao todo, são 10.945 itens.

Valor total do lance mínimo: R$ 155.090,65.

Lote 2: Equipamentos

Retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras e etc. Ao todo, são 32.464 itens.

Valor total do lance mínimo: R$ 253.543,84.

Lote 3: Microinformática

Impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks e etc. Ao todo, são 2.698 itens.

Valor total do lance mínimo: R$ 81.236,78.

Lote 4: Celulares e acessórios

Aparelhos celulares e acessórios para celulares como capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés e etc. Ao todo, são 942 itens.

Valor do lance mínimo: R$ 18.416,10.

Lote 5: Equipamentos

Retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras e etc. Ao todo, são 1.128 itens.

Valor do lance mínimo: R$ 11.494,32.

Lote 6: Microinformática

Impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks e etc. Ao todo, são 1.896 itens.

Valor do lance mínimo: R$ 2.468,70.

