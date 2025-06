A- A+

REGIONAL Leilão em Gravatá, neste sábado (7), vai ofertar mais de duas mil cabeças de gado Organizado pelo pecuarista Roy Azevedo, do Rancho Diamante, em parceria com a leiloeira Pecuária Leilões, o evento, no Haras SSC, reunirá criadores de vários estados do Nordeste

O Haras SSC, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, recebe, neste sábado (7), o 1º Leilão Pecuária Brasil, evento que promete movimentar o setor agropecuário nordestino com a oferta de mais de duas mil cabeças de gado das raças Nelore, Angus, Guzerá e Brahman. O leilão será realizado a partir do meio-dia e contará com transmissão ao vivo pelo canal Rural Play, no YouTube, além da possibilidade de lances por telefone.

Organizado pelo pecuarista Roy Azevedo, do Rancho Diamante, em parceria com a leiloeira Pecuária Leilões, o evento reunirá criadores de vários estados do Nordeste. Os animais, voltados para as fases de cria, recria e engorda, não estarão fisicamente no local. Foram filmados previamente em suas propriedades de origem e serão exibidos em telões durante o leilão.

“A expectativa é muito boa. A clientela está procurando fazer logo seus cadastros, interessados nos lotes que vão ao leilão. Vamos terminar de filmar os gados nesta sexta-feira à tarde, afinal, são mais de duas mil cabeças filmadas. Os gados filmados têm uma genética fora de série. Vamos fazer um grande evento em prol da pecuária nordestina”, afirmou Roy Azevedo.

Movimentação

Os organizadores esperam que o leilão movimente cerca de R$ 4 milhões em negócios. O formato híbrido, com participação presencial e online, amplia o alcance comercial e atrai compradores de dentro e até mesmo de fora do país. “Já vendemos até para clientes nos Estados Unidos”, disse Roy.

Além dos lances aos gados, também será possível fazer “mega-lances” por bezerros nelore. “Os lotes são de 20, 30 e até 40 cabeças. Mas também tem os 'mega lotes' com 100 cabeças. Você pode comprar 100 cabeças de uma vez em um lote só. Neste leilão, além dos bois, vai ter a opção de mega lotes de bezerros nelore”, explicou Roy.

O evento conta com o apoio de líderes políticas e do setor agropecuário, como o Grupo EQM, o deputado estadual France Hacker, o deputado federal Waldemar Oliveira e a Sociedade Nordestina dos Criadores, representada por Delmiro Gouveia e Alexandre Vasconcelos.

Além de animais de criadores pernambucanos, o leilão terá lotes oriundos da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, reforçando o caráter regional do evento. A melhora das condições de pastagem, com as recentes chuvas no semiárido, tem estimulado o setor e ampliado o interesse por iniciativas como essa.

Lances

Os lances podem ser feitos presencialmente no Haras SSC ou por telefone, pelos contatos: Roy Azevedo: (81) 99600-9190; Alberto: (81) 99949-2546; Rodrigo: (81) 98153-9190; Laender: (67) 99971-2309.

O leilão ocorre em um contexto de reanimação do mercado agropecuário, com aumento gradual no preço da arroba do boi e maior demanda por animais de qualidade genética para engorda e reprodução. A realização do evento é estratégica para estimular negócios no segundo semestre e fortalecer as cadeias produtivas da pecuária de corte na região.

Veja também