Leilão ExpoCarpina será realizado pela primeira vez em Caruaru

O leilão ExpoCarpina vai promover sua 15ª edição no dia 25 de fevereiro, com a oferta de 2 mil animais para cria, recria e engorda. O evento será realizado pela primeira vez no município de Caruaru, no Parque de Vaquejada Fernando Lucena, atendendo à solicitação dos criadores da região. Com um almoço a partir de meio-dia, os organizadores estimam a participação de 400 a 500 pessoas de forma presencial. O leilão se caracteriza como uma oportunidade para os produtores fazerem negócios. A previsão de faturamento é de R$ 7 milhões.

O formato do leilão será híbrido, podendo participar quem estiver presencialmente e quem estiver online. Todos poderão fazer seus lances a partir de vídeos produzidos dos animais em suas fazendas, que terão as imagens exibidas durante o evento em dois canais do Youtube (Rural Play e Terra Nova Leilões).

A exposição tem a Agropecuária BC (Valberto Coutinho), a EGR Agropecuária (Edval Gomes do Rêgo Júnior) e o Rancho Diamante (Roy Azevedo) como produtores.

Serão ofertados animais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, fortalecendo, assim, o arranjo produtivo local e nordestino.

Os lances - para quem estiver de maneira remota - serão feitos pelo telefone (81) 9 9949.2546 e (81) 99485.5423, diretamente com os consultores. Aqueles que decidirem participar de forma online, precisam se cadastrar com a Terra Nova Leilões. “A previsão é que teremos uma visualização de 3 mil a 4 mil pessoas durante o decorrer do evento, que começa com o almoço e início do remate às 13h. É bastante competitivo”, afirmou o assessor de imprensa, Alberto Benning, que também faz parte da Terra Nova Leilões.

Alberto explicou que, no caso do leilão de gado de cortes, “se faz uma seleção muito grande de genética dos animais para que se enquadrem dentro dos padrões que o mercado oferece”. Ele acrescentou: “os animais são marcados, filmados e pesados, com garantia de peso pelos promotores do leilão, que terá o peso exibido na tela. Não tem como mensurar o valor individualmente, sem estar no momento do leilão, porque depende da procura do mercado por determinado tipo de animal”. Ele ainda ressaltou que serão ofertados animais para cria, recria e engorda das mais variadas raças como Angus, Nelore, Brahman, Brangus dentre outras.

