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Economia Leilão inédito no Brasil coloca à venda ativos minerários Evento reúne dez lotes de gipsita, calcário, granito e traquito em Pernambuco

Estão abertos os lances para um leilão de ativos minerários vinculados ao Grupo João Santos. A operação inclui dez lotes localizados em municípios pernambucanos, entre eles áreas do Polo Gesseiro do Araripe, e integra o acordo de transação tributária firmado entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o grupo empresarial.

Os ativos somam cerca de 169 milhões de toneladas de reservas lavráveis de gipsita, calcário, traquito e granito. O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Renato Gracie e faz parte das medidas relacionadas ao processo de recuperação judicial do grupo.

Os lotes estão distribuídos entre os municípios de Ipubi, Goiana, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Itaquitinga. Segundo os organizadores, quatro deles possuem Portaria de Lavra concedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM), enquanto outros seis contam com Relatório Final de Pesquisa aprovado. Os ativos também serão ofertados com laudos técnicos e estudos sobre viabilidade econômica.

De acordo com o leiloeiro Renato Gracie, a operação reúne áreas minerárias em diferentes estágios de exploração e regularização.

“São ativos que raramente chegam ao público. As grandes mineradoras costumam absorvê-los antes. Desta vez, qualquer cidadão ou empresa pode disputar. O comprador entra com anos de burocracia já vencidos, em um mercado bilionário que raramente se abre”, afirmou.

O valor mínimo para aquisição dos dez lotes em conjunto é de R$ 69,7 milhões. Também será possível apresentar lances por lote individualmente. A área de menor valor está avaliada em R$ 126,4 mil na primeira praça, enquanto o lote de maior valor tem lance mínimo de R$ 14,6 milhões.

A primeira etapa do leilão segue aberta até 18 de junho. Caso não haja arrematação, os lotes voltarão a ser ofertados em segunda praça, com encerramento previsto para 25 de junho. Nessa fase, os lances mínimos poderão ser reduzidos em relação aos valores de avaliação.

Os interessados poderão realizar o pagamento à vista ou mediante entrada de 25%, com parcelamento do saldo em até 12 vezes. Os lances serão recebidos exclusivamente pela internet.

Entre os ativos ofertados estão duas áreas de gipsita em Ipubi, com reservas estimadas em 7,2 milhões de toneladas. O município integra o Polo Gesseiro do Araripe, responsável pela maior parte da produção nacional do minério.

Em Goiana, os lotes de calcário reúnem cerca de 29,3 milhões de toneladas de reservas. Já em Ipojuca, uma área de traquito possui aproximadamente 23 milhões de toneladas da rocha utilizada em obras de infraestrutura e produção de brita.

Os cinco lotes de granito localizados em Jaboatão dos Guararapes e Itaquitinga concentram cerca de 110 milhões de toneladas de reservas, incluindo variedades destinadas aos mercados interno e externo.

Segundo os organizadores, os recursos obtidos com a venda dos ativos serão destinados ao processo de recuperação judicial do Grupo João Santos e ao cumprimento do acordo firmado com a PGFN.

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