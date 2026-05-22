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Leilão Leilão reúne imóveis em 13 estados com lances a partir de R$ 69 mil Certame online do Bradesco reúne casas, apartamentos, terrenos e áreas rurais em diferentes regiões do país.

De apartamentos em grandes centros urbanos a áreas rurais milionárias, um novo leilão promovido pela Freitas Leiloeiro Oficial, em parceria com o Banco Bradesco, coloca no mercado 31 imóveis distribuídos em 13 estados brasileiros. Realizado de forma totalmente online, o certame reúne oportunidades para diferentes perfis de compradores, com lances a partir de R$ 69 mil.

Entre os imóveis disponíveis estão unidades em cidades como Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP), além de terrenos, propriedades residenciais e áreas rurais em regiões estratégicas do agronegócio e da expansão urbana.

O menor valor do leilão está em Araraquara (SP), com lance atual de R$ 69 mil. Já um dos destaques de maior porte é uma fazenda localizada em Mirador (MA), avaliada em R$ 3,2 milhões. O certame também inclui imóveis em cidades com forte crescimento econômico, como Sorriso (MT), Sinop (MT) e Rio Verde (GO), ampliando o interesse tanto de investidores quanto de compradores em busca do primeiro imóvel.

Outro diferencial está nas condições de pagamento. Além da possibilidade de desconto à vista, os lotes também oferecem modalidades de parcelamento previstas em edital, ampliando o acesso às oportunidades disponíveis no leilão.

“O ambiente online ampliou muito o alcance dos leilões e mudou o perfil de quem participa desse mercado. Hoje vemos desde famílias buscando aquisição residencial até investidores acompanhando os certames como estratégia patrimonial”, afirmou Sérgio Villa Nova de Freitas, fundador da Freitas Leiloeiro Oficial.

A participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas mediante cadastro prévio na plataforma do leiloeiro. Os lances são realizados exclusivamente pela internet.

*Com informações da assessoria.

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