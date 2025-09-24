Leilão Vila Rica deverá movimentar R$ 5 milhões

A- A+

A sexta edição do Leilão Vila Rica está marcada para o próximo sábado (27), na cidade de Xexéu, Mata Sul de Pernambuco. Para divulgar o evento, os organizadores Frederico Queiroz e Guilherme Queiroz, proprietários da Agropecuária Vila Rica, e Beto Coutinho, da Agropecuária BC, realizaram visita à Folha de Pernambuco ontem, acompanhados do assessor Alberto Benning. Ele foram recebidos pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e, além de realizarem o convite, falaram sobre os detalhes do evento.

Este ano serão ofertadas 1.500 cabeças de bovinos de corte, distribuídos em 70 lotes. De acordo com Beto Coutinho, a expectativa de faturamento é de R$ 5 milhões, superando em cerca de 20% o faturamento registrado na edição anterior do evento. Ele enfatizou que o leilão é uma oportunidade para os pecuaristas, tendo em vista o início do aquecimento do setor para um novo ciclo de alta dos preços.

“Finalmente que estamos saindo do ciclo de baixa. Inclusive, na região do Brasil de pecuária mais forte, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, já estamos sentindo um aumento no preço do bezerro, porque quem faz a parte do ciclo de valores da pecuária é a fêmea. Quando o bezerro entra em uma fase de preço não atrativo, começa o abate de fêmea, entra 40% de fêmea no mercado, e o preço do boi baixa. Quando falta o ventre, que é a matriz, então se retém a matriz para fazer o bezerro, o bezerro está atrativo, com isso sai a oferta de fêmea no mercado de carne. Então, o boi reage e começa o ciclo de novo, porque esse é um negócio que tem a cada, entre 4 e 6 anos tem esse ciclo”, explicou.

Mais de 35 criadores parceiros dos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba vão apresentar animais no leilão. Eles estarão sendo filmados nas fazendas, sem a presença no local. Para isso, um telão será montado no evento para que os participantes visualizem. O leilão também vai manter o formato híbrido, oportunizando que interessados participem de forma presencial e remota, com a transmissão no Youtube pelos canais Rural Play e Terra Nova Leilão.

No entanto, é necessário efetuar o cadastro com a empresa leiloeira, pelo site www.terranovaleiloes.com, ou diretamente com a organização do evento pelos números 81 998721866 (Everaldo), e 81 994855423 (Guilherme). Somente após a aprovação do cadastro, o cliente estará habilitado a efetuar compras no leilão. Os lances de quem participará de modo remoto poderão ser feitos através dos mesmos números do Whatsapp dos organizadores disponibilizados para o cadastro.

É esperado um público de 500 pessoas presentes no evento. Já de forma virtual, o pregão deve ser acompanhado por mais de 4 mil espectadores. Além do leilão haverá a exposição de touros de forma presencial na Agropecuária Vila Rica, no formato conhecido como “shopping”, quando os animais têm o preço pré-fixado.

Nelore é uma das raças de animais que serão leiloados

Os animais que serão expostos no leilão são das raças Nelore, Angus, Guzerá, Senepol. Guilherme Queiroz reforçou que a organização se responsabiliza pelo peso e qualidade dos animais anunciados no leilão, garantindo que os pecuaristas receberão de fato o que comprarem.

“São animais para cria, recria e engorda. Vamos ter lotes de bezerros, lotes de garrotes, novilhas, vacas, então vamos ter uma excelente variedade. É onde os pecuaristas poderão fazer a reposição do gado que tem que estar sempre sendo renovado. Estamos num momento propício de reposição do rebanho, porque é possível comprar ainda no fim do ciclo de baixa para poder aproveitar o ciclo de alta”, pontuou Guilherme.

