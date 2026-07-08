Qua, 08 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
oportunidade

Mais de 330 imóveis residenciais são ofertados em três leilões online

Casas e apartamentos com diferentes perfis, localizações e faixas de preço estão distribuídos por diversos estados brasileiros, incluindo Pernambuco

Reportar Erro
Bancos realizam leilões em julhoBancos realizam leilões em julho - Foto: Divulgação

Mais de 330 imóveis residenciais distribuídos por diversos estados brasileiros, incluindo Pernambuco, estarão em leilão neste mês de julho. Os leilões reúnem casas e apartamentos com diferentes perfis, localizações e faixas de preço.

Ao todo, são três os certames promovidos pela Biasi Leilões em parceria com instituições financeiras. Segundo Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões, a oferta diversificada e a facilidade de participar dos certames de forma online têm contribuído para ampliar o interesse dos compradores.

"Os leilões de imóveis deixaram de ser uma modalidade restrita aos investidores. Hoje, vemos um número crescente de pessoas buscando oportunidades para adquirir a casa própria, principalmente quando encontram imóveis em boas localizações e com condições financeiras bastante atrativas. A diversidade de opções oferecidas pelos bancos também permite atender diferentes perfis de compradores", afirma.

O Itaú realiza, nesta quarta-feira (8), um leilão de 20 imóveis residenciais localizados em diferentes regiões do país. O certame contempla oportunidades para diversos perfis de compradores, desde quem busca o primeiro imóvel até investidores. 

Os compradores que optarem pelo pagamento à vista recebem 10% de desconto sobre o valor da arrematação, conforme previsto no edital. Além disso, débitos de condomínio e IPTU vencidos até a data do leilão serão quitados pelo banco, proporcionando maior previsibilidade aos interessados. 

Na próxima terça (14), o Santander vai leiloar 209 imóveis distribuídos por diversos estados brasileiros. A oferta inclui apartamentos e casas em diferentes faixas de preço.

No dia 21, o Itaú promove um novo leilão com 101 imóveis residenciais, que terão 10% de desconto para pagamento à vista, além da quitação, pelo banco, dos débitos de IPTU e condomínio vencidos até a data do leilão, conforme previsto no edital.

Leia também

• Debate sobre logística e infraestrutura no Nordeste ocorre no Recife

• Recife dobra reservas de turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2026, aponta Civitatis

• Santander realiza leilão com 206 imóveis em 20 estados; Pernambuco está na lista

Editais 
Eduardo Consentino ressalta que a decisão de compra deve ser precedida por uma análise cuidadosa da documentação.

"Antes de participar de qualquer leilão, é essencial que o interessado leia o edital com atenção. É nesse documento que estão todas as informações sobre o imóvel, as condições de pagamento, a situação de ocupação e as regras da disputa. Quanto mais preparado o comprador estiver, maior será a segurança para fazer um bom negócio", orienta.

Os editais completos, a relação de imóveis, fotografias e demais informações sobre cada lote estão disponíveis no portal da Biasi Leilões. Para participar, é necessário realizar cadastro e habilitação prévia na plataforma antes da data de cada certame. 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter