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oportunidade Mais de 330 imóveis residenciais são ofertados em três leilões online Casas e apartamentos com diferentes perfis, localizações e faixas de preço estão distribuídos por diversos estados brasileiros, incluindo Pernambuco

Mais de 330 imóveis residenciais distribuídos por diversos estados brasileiros, incluindo Pernambuco, estarão em leilão neste mês de julho. Os leilões reúnem casas e apartamentos com diferentes perfis, localizações e faixas de preço.

Ao todo, são três os certames promovidos pela Biasi Leilões em parceria com instituições financeiras. Segundo Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões, a oferta diversificada e a facilidade de participar dos certames de forma online têm contribuído para ampliar o interesse dos compradores.

"Os leilões de imóveis deixaram de ser uma modalidade restrita aos investidores. Hoje, vemos um número crescente de pessoas buscando oportunidades para adquirir a casa própria, principalmente quando encontram imóveis em boas localizações e com condições financeiras bastante atrativas. A diversidade de opções oferecidas pelos bancos também permite atender diferentes perfis de compradores", afirma.

O Itaú realiza, nesta quarta-feira (8), um leilão de 20 imóveis residenciais localizados em diferentes regiões do país. O certame contempla oportunidades para diversos perfis de compradores, desde quem busca o primeiro imóvel até investidores.

Os compradores que optarem pelo pagamento à vista recebem 10% de desconto sobre o valor da arrematação, conforme previsto no edital. Além disso, débitos de condomínio e IPTU vencidos até a data do leilão serão quitados pelo banco, proporcionando maior previsibilidade aos interessados.

Na próxima terça (14), o Santander vai leiloar 209 imóveis distribuídos por diversos estados brasileiros. A oferta inclui apartamentos e casas em diferentes faixas de preço.

No dia 21, o Itaú promove um novo leilão com 101 imóveis residenciais, que terão 10% de desconto para pagamento à vista, além da quitação, pelo banco, dos débitos de IPTU e condomínio vencidos até a data do leilão, conforme previsto no edital.

Editais

Eduardo Consentino ressalta que a decisão de compra deve ser precedida por uma análise cuidadosa da documentação.

"Antes de participar de qualquer leilão, é essencial que o interessado leia o edital com atenção. É nesse documento que estão todas as informações sobre o imóvel, as condições de pagamento, a situação de ocupação e as regras da disputa. Quanto mais preparado o comprador estiver, maior será a segurança para fazer um bom negócio", orienta.

Os editais completos, a relação de imóveis, fotografias e demais informações sobre cada lote estão disponíveis no portal da Biasi Leilões. Para participar, é necessário realizar cadastro e habilitação prévia na plataforma antes da data de cada certame.

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