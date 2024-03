Leilões judiciais e extrajudiciais são meios mais acessíveis para comprar imóveis; confira dicas

A- A+

Entre os meios mais acessíveis de comprar um imóvel estão os leilões judiciais e extrajudiciais, nos quais é possível arrematar um imóvel com até 60% de desconto. Inclusive, o empreendimento arrematado pode se tornar uma fonte de renda.

Por meio de leilões eletrônicos realizados nos sites das empresas leiloeiras ou instituições financeiras, um apartamento na Zona Sul do Recife de 67 metros quadrados, com três quartos, avaliado em R$ 600 mil, pode ser adquirido por apenas R$ 180 mil, por exemplo.

“As condições de pagamento podem variar de acordo com a instituição que está ofertando o bem no leilão. Em muitos casos, pede-se pagamento à vista. Isso significa que o comprador deve quitar o valor total da arrematação num prazo determinado após o leilão. Geralmente, poucos dias depois”, explicou a advogada Celina Pessoa de Mello, especialista em leilões no mercado imobiliário.

Outro exemplo de imóvel que foi leiloado é um apartamento localizado na Avenida Beira-Rio, na Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife. O imóvel, avaliado em R$ 2,5 milhões, pôde ser arrematado por R$ 750 mil. A modalidade é vantajosa por oferecer bons imóveis por valores abaixo do mercado e pela diversidade de opções disponíveis, que são bem variadas, desde residências até salas comerciais, ampliando as possibilidades de investimento.

Os leilões são disponibilizados em sites de instituições financeiras ou em sites de leiloeiros devidamente inscritos na Junta Comercial de Pernambuco.

