A- A+

GRUPOS Leite, tomate e arroz aliviam IPCA-15; passagem aérea, transporte por app e refeição pressionam A taxa apurada pelo IPCA-15 ficou em 0,25%, informou o IBGE

Os recuos nos preços do leite longa vida (-5,37%), tomate (-14,53%) e arroz (-2,37%) ajudaram conjuntamente a deter a prévia da inflação oficial no País em -0,08 ponto porcentual em dezembro. Os três subitens figuraram no topo do ranking de maiores alívios neste mês.

Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de dezembro.

A taxa apurada pelo IPCA-15 ficou em 0,25%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os subitens no ranking de maiores alívios foram leite longa vida (-0,04 ponto porcentual), tomate (-0,03 ponto), arroz (-0,01 ponto), automóvel usado (-0,01 ponto) e energia elétrica residencial (-0,01 ponto).

Na direção oposta, figuraram no ranking de maiores pressões sobre o IPCA-15 os subitens passagem aérea (impacto de 0,09 ponto porcentual), transporte por aplicativo (0,02 ponto porcentual), lanche fora de casa (0,02 ponto porcentual), refeição fora de casa (0,02 ponto porcentual) e plano de saúde (0,02 ponto porcentual).



Veja também