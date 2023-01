Lemann, Telles e Sicupira se comprometem a manter Americanas em operação

A- A+

O Conselho de Administração da Americanas decidiu aprovar o pedido de recuperação judicial de forma unânime, de acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela empresa.

No documento, a varejista assegurou ao mercado que o grupo de acionistas de referência da empresa, formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, donos do 3G Capital, pretende manter a liquidez da companhia em patamares que permitam o bom funcionamento da operação de todas as lojas, do seu canal digital, da americanas.com, da Ame e suas demais coligadas.

A garantia foi dada ao presidente do Conselho de Administração, disse a empresa no comunicado.

Em carta à CVM, João Guerra, diretor-presidente e de Relações com Investidores da empresa, disse que o pedido de recuperação judicial foi necessário para atender as necessidade de forma adequada e organizada dos interesses de seus credores e acionistas, além da necessidade de preservação da continuidade da oferta de serviços de qualidade a seus clientes.

A varejista lembrou ainda foram feitos esforços e medidas nos últimos dias em conjunto com seus assessores financeiros e legais para proteger a companhia das "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões.

