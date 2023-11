Lembra dele? Renault Twingo será relançado em 2025 em versão elétrica; vídeo

A- A+

Por ocasião do lançamento da sua nova empresa Ampere (focada em veículos elétricos), o Grupo Renault apresentou em Paris o protótipo do novo Twingo, carro lançado há 30 anos e que regressará ao mercado a partir de 2025, mas reformulado como um carro elétrico.



O objetivo da nova geração do modelo, que será fabricado e vendida na Europa, será tornar-se a principal aposta da marca para conquistar o mercado dos carros elétricos mais econômicos, de menos de 20 mil euros excluindo subsídios, e democratizar a nova mobilidade, segundo o CEO da Renault, Luca de Meo, durante a apresentação do veículo.

Juntamente com os futuros Renault 4 e Renault 5, e o já disponível médio Megane E-Tech, o Twingo formará a ofensiva da marca para ganhar volume no mercado de automóveis elétricos. A nova geração do Twingo traz muitos detalhes que remetem ao modelo de sucesso, com seus faróis arredondados, o rebaixamento do capô e a parte traseira.





Diferentemente da versão a gasolina, ela terá quatro portas em vez de duas. As maçanetas arredondadas também remetem à nostalgia. O novo Twingo vai competir no segmento dos automóveis elétricos de entrada com modelos como o futuro Volkswagen ID1, o Citroën e-C3 (recentemente apresentado para o mercado europeu) e rivais chineses que já começaram a chegar ao continente e representam um desafio para as empresas de automóveis europeias em termos de preços.



Durante a apresentação do protótipo, batizado de Legend, a marca não divulgou dados técnicos sobre o motor nem a autonomia que o futuro modelo terá, mas prometeu consumo reduzido de 10kW a cada 100 km, e 75% menos emissões de CO2 no seu ciclo de vida em comparação com a média dos carros a combustão atuais.

Até 2031, a subsidiária Renault Ampere oferecerá um total de sete modelos: Twingo, R4, R5, Megane, Scenic e dois modelos adicionais, destacou a marca durante a apresentação.

Vale lembrar que o carro, então aposentado, voltou a ganhar os holofotes quando foi citado por Shakira em um de seus mais recentes lançamentos.

Na letra de "Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53", ela afirma — sem citar o ex, Gerard Piqué — que alguém "trocou uma Ferrari por um Twingo", ao referir-se ao fato de que o ex-parceiro a abandonou para namorar uma mulher mais jovem, com quem ele vinha mantendo um relacionamento extraconjugal ("eu valho duas de 22 anos", segue a música, em outro trecho).

