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EMPREGO Levantamento do Cage registra mais de 3 mil novos postos de trabalho no mês de setembro em Recife Com saldo positivo de 1.499 postos, setor de serviços lidera a lista de geração de empregos

O levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgado na quarta-feira (4), registrou um saldo positivo de 3.066 novos postos de trabalho em Recife no mês de setembro. O saldo é resultado de 22.099 admissões e 19.033 desligamentos.

O setor de serviços foi o principal segmento na geração de empregos no mês, contabilizando um saldo positivo de 1.499 postos, fruto de 4.068 contratações e 3.752 desligamentos.



A área da construção também apresentou um desempenho significativo no Recife, com saldo de 829 postos de trabalho, sendo 3.442 o número de admissões e 2.593 desligamentos. Em terceiro foi o setor da indústria, com saldo positivo de 418 postos em relação às 1.357 admissões e 939 desligamentos realizados no período.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Miguel Ricardo, o crescimento também se repetirá nos meses de outubro e novembro, em função das festas de final de ano e o aumento natural dos postos temporários de trabalho para esta época.

“Os resultados de setembro divulgados apontam para um crescimento natural que devemos observar se repetir em outubro e novembro, em função da chegada dos festejos de final de ano. Com isso, a gente também deve celebrar novas contratações permanentes, frutos da ocupação de postos temporários naturais desta época do ano”, afirma Miguel Ricardo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife.

Quando estratificado, os dados do Recife por escolaridade e idade no mês de setembro, os profissionais com ensino médio completo apresentaram o melhor saldo positivo por grau de instrução, com 2.121 contratações em setembro de 2026. Quanto à faixa etária, o maior número de empregos formais ocorreu entre os 18 a 24 anos, totalizando 1.502 novos empregos.

*Com informações da assessoria de imprensa

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