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dívida Levantamento do Fecomércio-PE registra mais de 84% de famílias recifenses endividados em outubro Indíce superou o recorde anterior, de 84%, registrado em fevereiro de 2023

Endividamento no Recife atinge recorde histórico e chega a 494 mil famílias

Levantamento da Fecomércio-PE aponta que 84,3% dos lares recifenses estão endividados e 214.576 famílias têm contas em atraso

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com recorte para a capital pernambucana realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), apontou que o percentual de famílias endividadas no Recife chegou a 84,3% em outubro deste ano, o equivalente a 494.102 famílias.

O índice superou o recorde anterior, de 84%, registrado em fevereiro de 2023, e representa o maior patamar desde o início da série, em 2013. No acumulado do ano, o número de famílias nessa condição avançou 3,2%.

Ainda na sequência de recordes, o percentual de famílias recifenses inadimplentes chegou a 36,6%, o equivalente a 214.576, também em outubro. No início do ano, Recife registrava cerca de 157 mil famílias inadimplentes. Desde então, esse número avançou 33,5% no acumulado anual.

O presidente do Sistema Fecomércio PE, Bernardo Peixoto, classificou os resultados como preocupantes, uma vez que oito em cada dez famílias seguem endividadas e quase duas em cada cinco estão inadimplentes. Segundo ele, serão necessárias iniciativas dos agentes financeiros e do poder público para aliviar o comprometimento da renda familiar e conter o avanço da inadimplência.

Ainda assim, o presidente afirmou que o final do ano, com o recebimento do 13º salário e aumento do consumo no comércio, pode representar uma saída financeira das dívidas para a população.

"Do lado das famílias, este período do ano oferece algumas oportunidades para reorganizar as finanças, seja pelo recebimento do 13º salário, no caso dos trabalhadores formais, seja pelo possível aumento da demanda e da renda para os trabalhadores informais. A recomendação é avaliar as condições do orçamento e buscar alternativas de negociação com os credores para regularizar a situação financeira”., aconselhou.

O economista da Fecomércio PE, Rafael Lima, ponderou possíveis motivos para os dados do Peic. Segundo ele, houve um aumento generalizado dos preços.

"A inflação corrói o poder de compra dos consumidores e, diante da escolha entre pagar suas dívidas ou comprometer uma parcela maior da renda com alimentação e saúde (juntas, representam 35% do peso mensal do orçamento das famílias, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a tendência é que as famílias priorizem a própria subsistência", explicou.

Já o segundo ponto, ainda de acordo com ele, foi o cenário do mercado de trabalho. "Mesmo com a taxa de desocupação em queda em Pernambuco, a informalidade ainda atinge mais de 45% da mão de obra, o que traz maior imprevisibilidade para a renda das famílias. Soma-se a isso uma sequência de quedas do IBCR-PE, índice de atividade econômica elaborado pelo Banco Central”, acrescentou.



*Com informações da assessoria de imprensa

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