Redução Levantamento do Procon-PE aponta queda no valor da cesta básica no mês de junho Conjunto de alimentos reduziu 0,40% em comparação com o mês anterior

Durante o período de 26 a 30 de junho, fiscais do Procon-PE realizaram um levantamento da cesta básica no Recife e na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os resultados apresentados hoje (04) indicaram uma redução de 0,40% em comparação com o mês anterior. No mês de maio, o valor médio da cesta básica por família, composta por 4 pessoas, era de R$ 658,82. No entanto, em junho, esse valor diminuiu para R$ 656,17, resultando em uma diferença geral de R$ 2,65. Essa variação representa um impacto de 49,71% sobre o salário mínimo do consumidor.

Dentre os produtos alimentícios pesquisados, o açúcar cristal apresentou a menor variação de preço, com 35,23%. Ele pode ser encontrado pelo menor preço de R$ 3,69 e pelo maior preço de R$ 4,99. Em segundo lugar, o café teve a menor variação, com 46,63%, encontrado por R$ 5,79 (menor valor) e R$ 8,49 (maior valor) em diferentes estabelecimentos.

No entanto, alguns produtos alimentícios chamaram a atenção pela maior variação de preço. A farinha de mandioca teve a maior variação percentual, alcançando 189,97%. Ela pôde ser encontrada pelo menor preço de R$ 3,79 e pelo maior preço de R$ 10,99. Em segundo lugar, a carne de charque de segunda teve uma variação percentual de 172,44%, com preços que variaram de R$ 25,69 a R$ 69,99 em diferentes estabelecimentos. A salsicha avulsa também se destacou, apresentando uma variação percentual de 171,67%, com preços entre R$ 6,99 e R$ 18,99.

No que se refere aos produtos de higiene pessoal, o papel higiênico de quatro unidades registrou o maior aumento percentual, com 427,69%. Ele foi encontrado por R$ 1,95 (menor preço) e R$ 10,29 (maior preço). Em segundo lugar, o absorvente higiênico teve uma variação percentual de 372,78%, com preços entre R$ 1,69 e R$ 7,99.

Quanto aos itens de limpeza, o sabão em pó de 500 gramas teve a maior variação, com um aumento percentual de 314,07%. Esse produto foi encontrado por R$ 1,35 em um local e por R$ 5,59 em outro.

A pesquisa do Procon-PE incluiu um total de 27 itens, abrangendo 24 estabelecimentos localizados no Recife e na Região Metropolitana, como Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. Os detalhes completos da pesquisa podem ser encontrados no site do Procon-PE, no endereço www.procon.pe.gov.br.

