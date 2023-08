A- A+

Cesta Básica Pesquisa do Procon-PE revela aumento de 0,70% no preço da cesta básica no Recife e RMR Levantamento foi realizado no período de 24 a 28 de julho

A pesquisa mensal conduzida por fiscais do Procon-PE, trouxe um aumento de 0,70% no preço da cesta básica durante o mês de julho, rompendo com a tendência de quedas consecutivas registradas nos meses anteriores. O levantamento abrangeu tanto a capital pernambucana quanto toda a Região Metropolitana do Recife (RMR) no período de 24 a 28 de julho.

Os dados revelam que para uma família composta por quatro integrantes, durante esse período, o valor da cesta básica subiu de R$ 656,17 em junho para R$ 660,76 em julho, resultando em um acréscimo de R$ 4,59 no total, impactando diretamente o bolso do consumidor.

Dentre os produtos alimentícios analisados, a salsicha avulsa se destacou com a maior variação de preços, alcançando 295,83%. O produto pôde ser encontrado por valores que variaram de R$ 6,63 (preço mais baixo) a R$ 26,25 (preço mais alto).

Em segundo lugar estava a farinha de mandioca, com uma variação percentual de 153,67%. Seu preço variou entre R$ 4,49 (valor mais baixo) e R$ 11,39 (valor mais alto).

Já o terceiro lugar no ranking de variação ficou com o popular macarrão espaguete, que apresentou uma variação de 136,87%. É relevante mencionar que algumas marcas do macarrão reduziram a quantidade do produto de 500 gramas para 400 gramas por pacote, com preços variando entre R$ 1,98 (preço mais baixo) e R$ 4,69 (preço mais alto).

Na área de alimentação, a pesquisa também ressalta os produtos que apresentaram as menores variações de preços. O açúcar cristal obteve o menor percentual de variação, atingindo 59,35%. Os preços desse produto variaram de R$ 3,69 (preço mais baixo) a R$ 5,88 (preço mais alto).

Em segundo lugar, destaca-se a cebola, com uma variação de apenas 59,54%. O preço desse item variou de R$ 3,88 (preço mais baixo) a R$ 6,19 (preço mais alto). E em terceiro lugar, a batata inglesa registrou uma variação de 60,12%. O preço da batata foi encontrado por valores que oscilaram entre R$ 4,99 (preço mais baixo) e R$ 7,99 (preço mais alto).

No que diz respeito aos produtos de higiene pessoal, o papel higiênico de 4 unidades manteve sua liderança no ranking de aumento, apresentando uma variação significativa de 335,38%. Esse produto foi encontrado com preços variando de R$ 1,95 (preço mais baixo) a R$ 8,49 (preço mais alto).

Nos itens de limpeza doméstica, o sabão em pó de 500 gramas se destacou com a maior variação, alcançando uma diferença de 573,64%. Esse item foi encontrado por valores que variaram de R$ 1,29 a R$ 8,59 em diferentes estabelecimentos.

Outro item de limpeza pesquisado que continua aumentando é a água sanitária, com uma diferença percentual de 172,66%. Esse produto foi encontrado com preços variando de R$ 1,39 a R$ 3,79 em diferentes estabelecimentos.

O Procon-PE pesquisou um total de 27 itens, abrangendo 24 estabelecimentos localizados no Recife e Região Metropolitana (Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista). A pesquisa está disponível no site do Procon-PE no seguinte endereço: www.procon.pe.gov.br.

