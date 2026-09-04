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mercado Leve alta do petróleo em semana marcada por preocupações com Oriente Médio O preço do petróleo bruto Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro, subiu 0,80%, para US$ 96,28 por barril

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (4), em um momento em que o mercado tenta avaliar o impacto da escalada entre Irã e Estados Unidos sobre o fluxo de hidrocarbonetos pelo Estreito de Ormuz.

O preço do petróleo bruto Brent do Mar do Norte, para entrega em novembro, subiu 0,80%, para US$ 96,28 por barril.

A alta foi de quase 8% em uma semana, período marcado pela retomada dos ataques aéreos americanos no Irã e pela resposta de Teerã, em particular contra alvos militares ligados aos Estados Unidos.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em outubro, ganhou 0,20% na sexta-feira, para US$ 91,48 por barril.

"A escalada está impulsionando o preço do petróleo bruto, mas a alta pode perder força se os embarques (de navios-tanque) pelo Estreito de Ormuz continuarem sem contratempos", explicaram os analistas do ING.

"Os relatos sobre o trânsito de petróleo pelo Estreito de Ormuz não oferecem uma imagem clara da situação", afirmou Barbara Lambrecht, do Commerzbank.

Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou um gráfico em sua rede social Truth que mostrava 18 milhões de barris por dia transitando por essa rota, uma cifra que, segundo ele, se aproxima dos 20 milhões registrados antes da guerra.

O mercado acredita que o presidente superestima os fluxos, mas não há consenso sobre os números exatos.

A Administração de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA) e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicarão na próxima semana suas atualizações mensais sobre as perspectivas da oferta e da demanda mundiais.

As importações chinesas de petróleo bruto, que serão divulgadas na terça-feira, "oferecerão uma visão mais clara da situação da demanda", afirmou Lambrecht.

A perda de milhões de barris no Golfo Pérsico devido ao conflito foi atenuada por uma redução nas compras chinesas.

Por outro lado, nos Estados Unidos, o preço do galão (3,78 litros) de diesel atingiu um novo recorde nos postos de gasolina, com uma média de US$ 5,85, segundo a Associação Automobilística Americana (AAA).

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