NEGÓCIOS Levi's abre loja de luxo em SP e lança jeans de até R$ 1,6 mil com denim japonês Nova unidade no Shops Jardins marca a entrada da marca no segmento premium e estreia da linha Blue Tab, feita com tecidos especiais

A Levi Strauss inaugurou no dia 21 de novembro, no Shops Jardins, em São Paulo, uma loja única no país, criada para marcar a entrada da empresa no segmento premium.



O espaço, com arquitetura luxuosamente desenhada e curadoria de design brasileiro, será a vitrine inaugural da Blue Tab, linha produzida com denim japonês de qualidade, conhecido pela textura encorpada e tingimento artesanal que produz tonalidades únicas.



A abertura acontece às vésperas de outro marco importante: em dezembro, a Levi’s chega a 100 lojas no Brasil, um de seus mercados mais estratégicos.

Segundo Dario Aguilar, vice-presidente sênior e diretor-geral da Levi Strauss & Co. para a América Latina, o momento reúne duas frentes importantes: a expansão e o fortalecimento da marca no país.





— Isso representa não apenas uma expansão consistente, mas também o fortalecimento da nossa conexão com os consumidores brasileiros, que respondem de forma muito positiva aos valores de autenticidade, qualidade e estilo atemporal da marca — disse Aguilar, em entrevista ao Globo.

A nova unidade, afirma o executivo, é peça central dessa estratégia. Por ser o único ponto do país dedicado à linha mais elaborada da marca, foi concebida para trazer essa proposta premium tanto na curadoria de produtos quanto na experiência oferecida ao consumidor.

O design inclui a poltrona Copacabana, as mesas Tora de Fernando Jaeger, um tapete da Fio & Arte e uma escultura têxtil de Carolina Kroff. Além disso, as primeiras compras acompanham, como brinde, um conjunto de lenços tingidos manualmente em índigo orgânico japonês pela artista Kiri Miyazaki.

O principal destaque do espaço será a Blue Tab, feita com matérias-primas desenvolvidas em parceria com algumas das principais tecelagens do mundo. Entre elas, por exemplo, está a colaboração com a japonesa Kaihara, que produziu tecidos exclusivos com fibras selecionadas, técnicas de fiação que geram slubs irregulares e processos de tingimento que criam tonalidades únicas de azul.

A escolha pelo Shops Jardins, afirma Aguilar, está alinhada ao perfil do consumidor que frequenta o espaço:

— O Shops Jardins atrai um público altamente engajado, antenado em moda, familiarizado com tendências globais e pronto para vivenciar a Levi’s de uma forma mais elevada.

Devido ao nível de detalhamento da linha e da qualidade acima da média do denim, a Blue Tab ocupa a faixa mais alta do portfólio, com preços que vão de camisetas a partir de R$ 299 a jaquetas e calças de até R$ 1.599.

A loja também terá exclusividade na venda da nova colaboração entre Levi’s e a britânica Barbour. A coleção combina o melhor dos dois mundos, diz Aguilar: o algodão encerado da marca britânica Barbour e o denim da Levi’s, resultando em uma edição limitada de jaquetas, roupas e acessórios.

— Essas cápsulas foram selecionadas para estrear nesta loja porque seu público é altamente antenado em moda e receptivo a produtos elevados e de tiragem limitada. Esses lançamentos não apenas fortalecem nosso posicionamento, mas também atraem novos consumidores ao mesmo tempo em que reforçam a fidelidade de fãs de longa data.

O executivo afirma que, até 2026, a expansão da Levi’s no Brasil combinará crescimento geográfico com a evolução dos modelos de varejo. O plano inclui abertura de novas lojas, parcerias estratégicas e formatos que aprofundem a experiência de marca. Globalmente, a companhia busca acelerar o crescimento no segmento feminino, se consolidar como marca de lifestyle e avançar em metas de sustentabilidade. No Brasil, afirma Aguilar, a loja-conceito do Shops Jardins é uma peça-chave nesse reposicionamento.

— Nossa estratégia se baseia no fortalecimento da presença digital, na expansão de lojas e parcerias, na ampliação da experiência de marca por meio de colaborações culturais e no investimento contínuo em produtos que reflitam estilos de vida contemporâneos, sempre com foco na diversidade da nossa comunidade.

O icônico par de jeans segue como parte indissociável do DNA da Levi’s, ressalta o executivo, mas a visão da marca hoje é mais ampla: acompanhar os consumidores em diferentes momentos, categorias e estilos de vida, mantendo-se relevante à medida que seus desejos mudam.

— Por gerações, a Levi’s tem sido a marca que se move com a cultura e com o progresso, e esse compromisso está mais forte do que nunca. Essa abordagem reflete uma ambição mais ampla: explorar caminhos guiados pela moda, música, arte e esportes, territórios culturais que se conectam naturalmente ao legado da Levi’s e abrem novas oportunidades para ampliar relevância e fortalecer nosso relacionamento com os consumidores.

