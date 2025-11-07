Sex, 07 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta07/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NOVOS MERCADOS

Líbano abre mercado para bovinos e bubalinos vivos do Brasil

O País importou mais de US$ 195 milhões em gado vivo, de diversos países, em 2024

Reportar Erro
O Brasil poderá exportar bovinos e bubalinos vivos para reprodução para o LíbanoO Brasil poderá exportar bovinos e bubalinos vivos para reprodução para o Líbano - Foto: Canva

O Brasil poderá exportar bovinos e bubalinos vivos para reprodução para o Líbano, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta.

O governo brasileiro concluiu as negociações sanitárias com o governo do Líbano nesta sexta-feira, 7.

O Líbano importou mais de US$ 195 milhões em gado vivo, de diversos países, em 2024. "Esta nova abertura de mercado fortalece a posição comercial do Brasil, que, no mesmo ano, exportou cerca de US$ 432 milhões em produtos agropecuários para o Líbano, com destaque para carnes, complexo sucroalcooleiro e café", destacaram as pastas.

No ano, o País acumula 186 aberturas de mercado para os produtos do agronegócio nacional.

Leia também

• Presidente espanhol diz que liderança do Brasil na COP30 é inspiradora

• Financiamento climático dobra no Brasil e chega a US$ 67,8 bi

• China encerra suspensão e pode retomar importação de frangos após caso de gripe aviária no Brasil

Reportar Erro

Veja também

Newsletter